Tata čak osmoro dece: Gde je danas i šta radi pakleni kuvar Saša Mišić (foto)

Pre tačno deset godina prikazivala se emisija “Paklena kuhinja”, koju je ovog leta „Prva“ televizija reprizirala. Kuhinja je bila “paklena” zahvaljujući Saši Mišiću, ugostitelju koji je prethodno dugo živeo u Nemačkoj, gde je učio ne samo kulinarstvo, već i kako što bolje organizovati posao u ugostiteljstvu. Mnogi od nas su, dugo posle tog serijala, zavirivali kroz odškrinuta vrata kuhinja u restoranima u koje smo odlazili, da bismo se uverili da situacija nije kao u emisiji.

Kada je Jovica Jovičić postao novi “pakleni kuvar”, Sašu Mišića smo prestali da viđamo na ekranima. No, on je ostao veran svojoj poslovnoj priči, a to je prenošenje kulinarskog i menadžerskog zvanja. U međuvremenu je objavio i knjigu “Odiseja hrane: povratak na ognjište”, u kojoj, kako njegov izdavač kaže, otkriva svoju svestranu ličnost kuvara, viteza, bajkera, hadžije…

Već mesecima Saša Mišić putuje po celom Balkanu, od mesta do mesta, od restorana do hotela, od banje do salaša, a sve to radi zbog snimanja svoje emisije „Turist Ekspert“, koja se prikazuje na televiziji „Balkan Trip“. Ovog puta nikoga ne grdi, niti nastoji da menja “ličnu kartu restorana”, već prikazuje realno stanje, ostavljajući gledaocima da zaključe da li im se tu dopada ili ne.

Očigledno je uspeo da ponovo osmisli poslovnu priču kakvu voli, a ne sumnjamo da mu je privatan život vrlo dinamičan, jer kako da bude drugačiji kad je ponosni tata osmoro dece. Da, dobro ste pročitali, “pakleni kuvar” je osmostruki tata, a razlika između njegovog najstarijeg i najmlađeg deteta je četrnaest godina.