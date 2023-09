Pakleni kuvar postao Hadži: Pogledajte kako danas izgleda i čime sa bevi čuveni Saša Mišić, otac osmoro dece

Saša Mišić „zakuvao je“ javnu scenu u Srbiji sad već legendarnom emisijom „Paklena kuhinja“. „Izvirivao je“ iz svake šerpe, lonca i rerne, a onda nam je nestao iz vidokruga, ne samo gastronomskog. Sećamo se tužne situacije kada ga je supruga Nemica 2011. godine ostavila sa troje dece jer nije mogla da se navikne na život u Srbiji. Međutim, i priča koja je usledila nije bila ništa manje uzbudljiva. Promo

Čuvenom kuvaru život se okrenuo naglavačke kada su mu deca kasnije ipak oduzeta i dodeljena majci. Epilog porodične drame nismo saznali.

Mediji su preneli samo da je Saša u međuvremenu dobio još petoro dece sa ženom čiji identitet nije otkriven.

Gde je „pakleni kuvar“ nestao, kako danas izgleda, čime se bavi? Ako krenete da „guglate“, pronaći ćete njegov sajt na kome, između ostalog, poziva zainteresovane na kurs kulinarstva:

„Vođen snom o savršenstvu, trideset godina uspešno poslujem u ugostiteljstvu i pomažem drugima na putu do uspeha. Da li znate gde sam naučio sve ovo što želim da podelim sa vama? Krenuo sam od kuvarstva, a stigao do menadžera i stručnog savetnika jer sam uvek želeo još znanja, još istraživanja, još veština. Nisam prestajao da učim. Kazaćete da sam štreber. Ok, može i tako. Ne ljutim se. Učitelji su mi bili vrsni majstori svog zanata sa svih meridijana, od nemačkih, francuskih do japanskih doajena kulinarstva. Od njih sam naučio mnogo, a ono što je sada moj cilj je: da prevaziđete mene! Jer znate kako se kaže, najbolji je onaj učitelj kojeg učenici prevaziđu.“ Instagram

Saša Mišić ima i svoj TikTok kanal, „Serbian chef Saša Mišić“.

„Šta kuvar sprema dok konobar drema“, „Začin na moj način“, „Zaboravljena kraljica zimnica“ ‒ tek su neki od naslova kratkih video snimaka. Mnogi su pregledani više desetina hiljada puta. Pratilaca je bezbroj. Ljubitelji gastronomije i dalje vole njegove „paklene“ recepte i ostale savete, a primetili smo i da je na Instagramu imenu i prezimenu dodao prefiks “hadži”. TikTok printscreen