Kad se kockice slože: Od Momčila Otaševića nema niko srećniji

Ćerka Momčila Otaševića zarobila je njegovo srce od prvog dana. Maša, koja će u avgustu napuniti tri godine, oduševljena je što je nedavno postala starija sestra. Osmomesečni Jakša miljenik je porodice Otašević, a najbolje društvo za zabavu i igru upravo su mu sestre Lota i Maša.

‒ Jakša je bolja beba nego što je bila Maša. Pošto je među njima mala razlika, lako sam obnovio gradivo vezano za kupanje, presvlačenje... Imam utisak da je ubrzo sve došlo na svoje mesto i krenulo pravim tokom. Jednom prilikom negde smo krenuli zajedno, pogledao sam oko sebe i samo mi je „kliknulo“: „Oho, pa nas je petoro u autu“. Sećam se da me je Jelena pitala zašto sam usporio, mada ja nisam ni bio svestan da sam to uradio. Imati decu stalna je briga i odgovornost, ali i neizmerno uživanje i ljubav ‒ rekao je Momčilo nedavno za magazin HELLO!. Goran Katić

Kako je Jakša još mali i dosta vremena provodi spavajući, ćerka Momčila Otaševića najboljeg saradnika za zabavu našla je upravo u ocu. Sunce, bazen, smeh i igra mogu da počnu.

‒ Jesi li me dobro namazala da ne izgorim? Da! Evo samo još malo da te skvasim i to je to ‒ duhovito je napisao glumac pored fotografije koju je objavio na „Instagramu“ i pokazao kako provodi vreme sa svojom mezimicom.