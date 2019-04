Uskršnje čudo: Branki Veselinović vraćene stvari koje su joj ukrali iz kuće!

Glumici Branki Veselinović (101), koja je nedavno opljačkana, policija je pronašla počinioce i sve stvari su joj vraćene pa i Ključ Novog Sada.

– Ne bih ja to nazvala pljačkom. Osoba sam koja ne voli mnogo da priča. Desilo se da su mojom nepažnjom, ne bih sada nikoga da povredim, ali nije uredu, teško je kada to čovek doživi… Hoću da zaboravim, hoću i dalje da oplemenjujem svoj život – rekla je Branka u emisiji Jutro sa Natašom.

– Mene to više boli, jer se celog života bavim humanitarnim radom. Nisam o tome htela ni da govorim. Na kraju je ispalo tako da je osoba do koje je to došlo to, sve vratila. Eto, i toga ima. Ne znam da li je ta osoba znala da su stvari moje. Vraćen mi je i Ključ Grada Novog Sada. Da li je znala da je to moje, nije ni važno. Ja sam za častan život, ali sam i za praštanje. Važno je da ostanem dobar čovek, kad odem gore… Nisu svi ljudi dobri, neki i zloupotrebljavaju dobrotu koju imate – rekla je glumica gostujući u jutarnjem programu na TV Prva, kod Nataše Miljković.