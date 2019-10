Skućila se na Kipru: Mirka Vasiljević sa decom napustila Srbiju

Glumica Mirka Vasiljević sa troje dece i mnogo kofera preselila se iz Beograda na Kipar kod supruga, doskorašnjeg kapitena Crvene zvezde Vujadina Savića koji je sredinom leta potpisao trogodišnji ugovor sa klubom Apoel iz Nikozije.

Od trenutka kad je odlučio da karijeru nastavi u dresu kiparskog šampiona, Vujadin je znao da će mu se Mirka sa njihovo troje dece, Andrejem, Adrijanom i Mihajlom pridružiti čim bude našao stan ili kuću po njihovoj meri u prestonici Kipra. Mirka je za Srpski telegraf ispričala da se njena petočlana porodica skućila i da su za decu našli najbolju školu i vrtić.

– Grad je divan, koliko sam stigla da vidim, a vreme je prelepo 33, 34 stepena tako da je uz lepo vreme i energija jaka i pozitivna. U mojoj glavi smo negde na početku leta zbog sunčanog vremena iako je jesen u toku. Drugačije se doživljavaju strane zemlje kad si turista, a drugačije kad određeno vreme ostaješ da živiš tu jer boraviš u stanu ili kući, a ne u hotelu. Radimo iste stvari kao u Beogradu: idemo u nabavku, idemo u bioskop, kuvamo, igramo se po parkićima i sve ostalo što čini svakodnevicu. Preko poznanika iz Beograda povezali smo se sa našim ljudima ovde i oni su nam pokazali šta gde imamo, najbolja mesta, lepe parkove, muzeje, restorane i sve ostalo. Pronašli smo i najbolju ospciju za školovanje dece – otkriva Mirka.

Budući da od početka veze Mirka prati Vujadina dok igra za strane klubove i živeli su u Francuskoj, Nemačkoj, Moldaviji i Engleskoj, ona ume da svoj poslovni kalendar uskladi sa porodičnim obavezama. Nekoliko predstava koje su na repertoaru pozarišta Akademija 28, snajka čuvenog Duleta Savića i dalje će igrati.



– Vujadin i ja smo zajedno od naše 19. godine i već imam iskustva sa životom na dve adrese. Karijeru neću prekinuti jer sam u punoj glučakoj snazi i posao planiram tako da porodica ne trpi, što mi je najbitnije. Imam veliku sreću da se bavim poslom koji me u potpunosti ispunjava i koji me čini srećnom, a takva sam potrebna svojoj porodici. Gluma mi pruža mogućnost da radim u onoj meri koja me ne bi dovela u situaciju da zapostavim svoju ulogu majke i žene. Trenutno je pozorište najprihvatljivije za mene, kao i manje uloge u TV projektima, zato što velike uloge podrazumevaju višemesečno celodnevno angažovanje. Ovako, sa svojom ekipom unapred napravim plan za predstave koje igram i organizujem porodicu i čuvanje dece tako da se moje odsustvo skoro i ne primeti. U novembru i decembru ćemo imati po četiri izvođenja, a sve ostalo vreme ja ću se baviti porodicom i decom – zaključila je Mirka za ovaj dnevi list.