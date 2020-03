Siniša Mihajlović kroz težak životni period ne prolazi sam: Oni su njegova podrška (foto)

Vest da slavni fudbaler i trener Siniša Mihajlović završava karijeru kako bi se posvetio borbi s teškom bolesti – šokirala je svet. Srpski sportista, objavio je u julu 2019. godine da boluje od akutne leukemije, a podrška je pristizala sa svih strana.

– Poštujem bolest, ja ću se suočiti sa tim, sa ispruženim grudima, gledajući je u oči, onako kako sam to uvek činio. Jedva čekam da odem u bolnicu i započnem borbu. Ona je agresivna, ali se može pobediti. Pobediću je za moju porodicu, za svoju decu, za sve one koji me vole – rekao je Mihajlović nakon čega se upustio u borbu sa ovim opakim neprijateljem. Presađena mu je koštana srž od nepoznatog donora, a onda se, prvi put nakon transplatacije, obratio javnosti.

View this post on Instagram A post shared by Numero Diez (@numerodiezcalcio) on Nov 21, 2019 at 6:34am PST

– Četiri teška meseca su iza mene. Bio sam na Institutu gde sam imao hemioterapije i svojim jakim karaketerom sam izgurao sve to. Svi su mi bili maksimalno posvećeni, da nije bilo svih tih ljudi, ne bih bio sada ispred vas. Hvala najbližim prijateljima, a naročito supruzi i deci. Moja supruga je uz mene svaki dan, pokazala mi je još jednom da sam najsrećniji čovek na svetu jer imam takvu ženu pored sebe. Onda moja deca rekao je Miha posle prve faze lečenja. rekao je Miha posle prve faze lečenja.

Siniši deca i supruga svakodnevno pružaju podršku

View this post on Instagram A post shared by Arianna Rapaccioni Mihajlovic (@ariannamihajlovic) on Aug 30, 2019 at 1:27am PDT Ovaj borac ogromnog srca ima bezrezervnu podršku porodice – njegovih petoro dece, ćerki Viktorije i Virdžinije i sinova Miroslava, Nikolasa i Dušana ali, pre svega, supruge Arijane sa kojom je u braku 25 godina. – On je jako velikodušna osoba, jednostavno ne voli buku i nekada ga ne shvataju, pa misle da je Siniša prek i strog. Dozvolite mi samo da kažem jednu stvar – boljeg muža i oca svojoj deci ne bih mogla da poželim od njega. Možda izgleda rezervisano u nekim situacijama, ali i te kako zna da bude direktan kada treba, a zato ga ljudi i poštuju – rekla je Arijana svojevremeno za italijanske medije, a sada je i jednom fotografijom dočarala kakva harmonija vlada u njihovom domu.