Severina konačno ispunila veliku majčinu želju

Severina uspela ono što je njena majka dugo priželjkivala

Severina dane izolacije provodi sa suprugom Igorom Kojićem u porodičnoj vili na Bežanijskoj kosi.

Kako bi joj vreme kod kuće proteklo najbolje moguće, Severina je osmislila raznovrsne sadržaje,a mnoge svoje aktivnosti deli sa obožavaocima na Instagramu tokom jednosatnog programa koji je nazvala “SeVeTv”.

Pevačica obožavaocima deli raznosvrsne savete, od toga kako pripremiti pitu krompirušu, pa do načina za vežbanje tokom izolacije i to dok čisti kuhinju.

Mnogi su poslednjih meseci kritikovali Severinu da je suviše mršava, a ona je sada otkrila da se tokom karantina ugojila sedam kilograma i na taj način ispunila veliku želju njene majke ali i mnogih obožavalaca.

— Ugojila sam se sedam kilograma, što je jako dobro za moju mamu i sve vas koji kažete da sam bila mršava — jasna je bila Severina.

Severina posebno vezana za majku

Severina je za svoju majku Anu Vučković posebno vezana, što je pokazala i kada je krajem prošle godine izgubila starateljstvo nad sinom Aleksandrom.

Majka je bila uz nju u svakom momentu, a Severina je na koncertu u Zagrebu pesmu “Dalmatinka” posvetila upravo majci Ani. Pevačica se tada osvrnula i na nedaće koje su je zadesile, pa je uz osmeh otkrila da će njena majka da se obračuna sa svima.

– Moja mama je rekla da će ih sve prebiti – kroz osmeh je rekla pevačica za “Premijeru”

Nakon što je rodila Severinu, Ana je pala u dugu komu

Pevačica je inače u ispovesti za hrvatsko izdanje magazina “Gloria” otkrila koliko joj u ovim trenucima znači majčina podrška, a potom je ispričala da se i ona napatila nakon porođaja te 1972. godine.

– Rodila me carskim rezom i nije me primila u ruke pet meseci jer je bila u komi. Bila sam joj treći carski rez i te 1972. nije se budila pet meseci. Rodila me u osmom mesecu trudnoće, imala sam dva kilograma. Doktor je bio divan i ostavio me da budem s njom u sobi sve to vreme, nije dao da me odvedu od nje, rekao je da je samo ja mogu probuditi iz kome. Svaki dan me je babica stavljala njoj u krilo dok je ona spavala – ispričala je Severina do sada javnosti nepoznate detalje iz svoje prošlosti.