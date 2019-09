Severina i Igor Kojić slave godišnjicu braka: Tvoja ljubav me čini potpunom (foto)

Severina i Igor Kojić su u inat tračevima, ali i nekim tabloidnim proročanstvima i dalje u braku, a danas slave četvrtu godišnjicu ljubavi.

Severina Vučković i Igor Kojić izgovorili su u 12.30 sati ” sudbonosno da” na tajnom venčanju u Istri, 25. septembra 2015. godine, da bi zatim napravili raskošnu svadbu za stotine zvanica, o kojoj se i danas priča.

Seve je na Instagramu obeležila godišnjicu braka objavivši neke dosad nikad viđene fotografije s Igorom i posvetila mu emotivnu poruku.

– 25.9. kad pričam ti me slušaš, kad plešem ti se zadovoljno smeškaš, kad padam ti me čekaš dole sa čokoladom u ruci… tvoja ljubav me čini potpunom, ali tvoja ljubav prema mom sinu me čini najsrećnijom ženom na svetu! Ponosna sam na tebe, jer ti uvek izabereš stranu ljubavi. Srećno nam! Živela ljubav, jedina i najveća sila sveta! – poručila je Seve.