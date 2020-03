Ruška Jakić zabrinuta i uznemirena: Ne mogu da vidim ćerku

Ruška Jakić ovih dana veoma je zabrinuta za život svoje ćerke koja se nalazi u karantinu u Italiji

Voditeljka Ruška Jakić iako se nalazi na bezbednom u svom domu, razdvojena je od ćerke Ane koja se nalazi u Italiji, što joj veoma teško pada.

Zbog epidemije korona virusa u Srbiji je uvedeno vanredno stanje, a Ruška se trudi da što lakše prebrodi ovaj period.

Iako se trudi da bude pozitivna, Ruška, kao i svaka brižna majka, stalno misli na ćerku.

– Ja sam ovde, a ona je u Italiji, granice su kao što znate zatvorene. Ne mogu da je vidim, zabrana je na snazi. Ona je kao i ja, nada se i veruje u najbolje, ali tamo je strašno. Ja ovde isto tako, trudim se da živim normalno – rekla je voditeljka za “Alo” i dodala:

– Danas sam ustala, otvorila vrata i zahvalila se na još jednom lepom, sunčanom danu. Nakon toga sam se okupala i oprala kosu, našminkala se i život se nastavlja.

Ruška Jakić – Preporučila bih svima da zadrže pozitivan stav

Kako ovih dana ljudi panično odlaze u markete i kupuju velike zalihe hrane, Ruška priznaje da ona tako ne živi.

Navela je da ne pravi zalihe hrane i trudi se da bude pozitivna.

– Živi se danas za danas, ne razmišljam o sutra, nemam čak ni hrane za sutra. Kupujem koliko mi je potrebno. Besmisleno je stvarati zalihe, sve to vodi u psihologiju straha. Strah od nas pravi onakve ljude kakvi ne treba da budemo – rekla je voditeljka za “Alo” i nastavila:

– Preporučila bih svima da zadrže pozitivan stav, da se raduju životu i da veruju da ih čeka nešto najbolje. Takođe su tu uobičajene mere kojih se moramo pridržavati, a koje dolaze kao saveti stručnih lica, perite ruke, vodite računa o higijeni.

Ruška Jakić – Bila sam gorda i slavna, bosa i gladna, volela mnoge, ali mene je volelo malo njih

– Živim sama, ali nisam usamljena. Kada mi je Ana sa 17 godina saopštila da uči italijanski i da želi da studira u Italiji, prihvatila sam njenu odluku i dala sve od sebe da u tome uspe. Odlučila je da sa porodicom život nastavi tamo i dobila je moju apsolutnu podršku. Ceo život samo sam želela da bude srećna, ništa joj nisam branila, niti sam se mešala u odluke koje je donosila – rekla je Ruška, dok je Ana dodala:

– Bilo je prilično turbulentno. U to vreme strašno buntovna, imala sam potrebu da ulazim u verbalne okršaje sa mamom. Jednom prilikom pozvala sam je i saopštila joj da napuštam fakultet. Pretpostavljala sam da će se naljutiti i prebacivati mi koliko se žrtvovala, kako se zbog mene i mog školovanja svega odrekla… Ali ona je sve vreme ćutala i pažljivo me slušala. Na kraju je samo kratko rekla: “U redu, ako je to tvoja odluka”. Nedelju dana kasnije pozvala sam je i rekla joj da ću ipak završiti fakultet, što ju je, naravno, oduševilo. Često smo dolazile u slične situacije, ali u to vreme nisam bila svesna da je razlog mog ponašanja prikriveni bes koji sam prema njoj osećala…