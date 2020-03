Milica Glogovac prvi put za medije: Jedan dan je teži, čini ti se da dišeš, možeš, hodaš, a već sledeći se ponovo slomiš

Milica Glogovac, supruga prerano preminulog glumca Nebojše Glogovca, u iskrenom intervjuu za “Nova.rs” pričala je o tome kako je nastavila svoj život nakon prevelike tragedije koja ju je zadesila

Supruga Nebojše Glogovca, Milica, prvi put za medije odlučila je da govori o sebi i o velikom gubitku, jer kako i sama kaže: jedino tako možemo shvatiti kako dalje, kako ga preživeti i sebi olakšati.

Milica je iskreno ispirčala sa čim se sve suočavala tokom prethodne dve duge i bolne godine.

– Vreme je jedna migoljiva kategorija, nekad stvarno ništa ni ne znači. Teško je iz tog konteksta pričati o vremenu kad se dogodi tako veliki gubitak. Da li je lakše nakon dve godine, nego pre godinu dana, uopšte nisam sigurna. Jedan dan je teži, čini ti se da dišeš, možeš, hodaš, a već sledeći dan se ponovo slomiš. Smatram da je važno pričati o gubitku, jer se kod nas ne daje previše prostora ljudima da otpate svoje – na samom početku razgovora navodi Milica i naglašava:

– Mislim da kulturološki suzbijamo tugu, i sve emocije koje su pomalo mračne, i uvek smo nasmejani i srećni. Taj imerativ sreće postaje malo besmislen. Svi te negde valjda iz najbolje namere guraju – ajde živni, trgni se. A to je u stvari proces koji mora da prođe. Nekad se čini da ako odmah kreneš da radiš da ćeš tako skrenuti misli i da ćeš tako lakše da preboliš, a nećeš jer će te to iza ćoška sačekati.

Na pitanje kako je sama sebi u tim momentima pomagala, Milica je hrabro ispričala.

– Ja sam sebi pomagala tako što sam dozoljavala da osetim sve što me spotakne, jer to je opšta konfuzija vrlo intenzivnih emocija svih vrsta. Ako mi se plače, isplačem se, ako sam mnogo tužna – pustim i to. Ako mi se dešavaju misli koje su mračne, i njih dozvolim. Jednostavno ispoštujem svaku emociju i mislim da je to najzdraviji način tretiranja bilo čega, na taj način sebe lečiš. Da se suočiš sa strahovima koje definitivno imaš nakon gubitka – kaže Milica i dodaje:

– Mislim da je lek baš u tom suočavanju sa mestima koja te vezuju za tu osobu i sa svim od čega zazireš. S jedne strane u našoj kulturi postoji taj imperativ žalosti da se kao odmah obučeš u crno i povučeš, s druge strane ti i ne dozovoljavaju da govoriš, “jer se o tome ne govori otvoreno”.

Teško je da ljudi nađu reči u tom trenutku. Kad te sretnu, probaju nešto da ti kažu, a zapravo ni ne znaju šta bi rekli i onda to ponekad bude i smotano. Ali divna je ta potreba ljudi da te u tom trenutku zagrle. Podrška i solidarnost se u tako teškim trenucima najbolje osete od prijatelja, pa do nepoznatih ljudi koji su ga voleli, jer njegovo ime je zvonilo i zvoni i dan danas.

Milica Glogovac – Ljubav prema ekologiji prenela je i na Nebojšu

Nebojša i Milica u braku su dobili ćerkicu Sunčicu, koja je sada i jedini izvor snage, ljubavi i vetar u leđa supruzi slavnog glumca.

– Ostati sam sa detetom.. Na nekin način je teže, s druge strane lakše jer ti daje ljubav i motivaciju. Najčešče rečenice koje mi ljudi kažu “budi jaka” ili ne moraš biti jaka. A činjenica je da se s gubitkom boriš svakog dana, svakog sata i verovatno tako do kraja života. Ali ono od čega definitivno ne treba bežati je da negde potražiš pomoć. To je mnogo važno, i sasvim je okej. Važno je pričati o gubitku, jer je on povezan sa pitanjem – kako dalje, kako ga preživeti i kako sebi olakšati, a ključ su zdraviji život i ta mentalna nega.

Milica je nedavno upisala master za ekološku politiku, a njeni statusi na društvenim mrežama govore o tome da se ona izuzetno zalaže za ekološki čistiju planetu.

– Imam sada svoju malu baštu, za sada gajim samo začinsko bilje. U Beogradu postoji Baštalište (prva baštenska zajednica u Srbiji, prim. aut), ja sam kod njih imala svoju organsku baštu. Bila sam trudna sa Sunčicom dok smo Nebojša i ja zajedno vezivali paradajz, i to su divni i srećni trenuci – priseća se sa osmehom Milica.

Nebojša je uvek bio vrlo otvoren čovek. Rođen je i odrastao u Trebinju, i stalno je odlazio u svoje selo Dramiševo… Voleo je konje i imao je jaku, lepu i zdravu povezanost sa prirodom. Da, osvešćivao se, bio je jako srećan, a umeo je da me zeza u svom mangupskom maniru zbog tih mojih pricnipa životnih načela, ali se trudio da razume i prepozna svaku moju ideju. Bio mi je velika podrška u svemu pa i u tom smislu.

Nebojša je Milici bio ogromna podrška

Kada je odlučila da svoje obrazovanje podigne na još veći nivo, Milica je još jače osetila koliko joj suprug nedostaje.

– Znam da bi bio jako srećan, dobila sam neku nagradu za esej na fakultetu, i to za prvi koji sam napisala. Dobila sam i neku knjigu na poklon i kad sam izašla ispred imala sam potrebu da ga pozovem i da mu kažem to.. Jer znam da bi se on jako radovao, i da bi to njemu baš značilo. Radovao se svakom mom uspehu i svakoj mojoj sreći. Radovala ga je tuđa sreća, bilo čija… Bio je divan čovek… Da mi nedostaje, to se vidi na svim poljima. Javnosti nedostaje, a ne nama ponaosob. Uvek je bio snažan i veliki i meni je ogromna odgovornost da na neki način nosim njegovo ime i stojim iza toga. I onda mnogo vodim računa na koji način šta govorim i šta radim, posebno u komnunikaciji s ljudima.

Jako mi je čudno. Svaki put kad pričam o njemu, setim se da zapravo nije tu. A u stvari – tu je. Na toliko načina… to je činjenica.

Nebojša Glogovac: Svima bih poželeo da imaju ćerku

Kako je izgledalo živeti sa glumcem koji je imao tako veliku moć transformacije kroz svoje uloge?

– On se fizički menjao, kada se pripremao za velike uloge. Uvek je bilo jako zabavno s njim. Nekad smo zajedno čitali tekst, vežbali replike, sve je bilo uživanje… Kad ga pratiš dok tako sav ushićen sprema ulogu, to mi je bilo fascinantno. Dok je spremao Hamleta kako je samo ušao u lik tog princa, smršao zbog te uloge, podmladio se… U poslu, u odnosu sa ljudima, sve je bilo kroz emociju. To ne može svako. To je ono što dobre razlikuje od najboljih, a on je definitno bio najbolji. I moju ljubav i poštovanje će uvek imati, kao moj partner, muž, Sunčicin otac, kao glumac, kao Nebojša. On je najbolji čovek kojeg sam ikada srela i tu nema šta.

Milica Glogovac – Večna ljubav prema Nebojši

Šta je ono što nakon svega ostaje zauvek?

– Ono što možeš nakon toga, to je da čuvaš ljubav, da je neguješ na sve načine. Da ljubav prema njemu gajiš i kod deteta. Čuvamo ljubav prema njemu tako što čuvamo jedni druge, svi mi kao porodica. Tako što se njegovi sinovi i Sunčica vole, tako što imam ogromnu podršku moje porodice. I tako što se stalno sastajemo sa našim kumovima i prijateljima koji su uvek tu za nas, da o njemu pričamo, i tako je uvek živ i prisutan na toliko načina. S druge strane, sreća je da imamo puno fotografija i video materijala, gde su on i Sunčica zajedno. Ona će kroz to moći da ga doživi prvo kao svog oca i da tu vrstu odnosa uspe da složi i razume – zaključila je supruga Nebojše Glogovca.

Pre Milice, Glogovac je bio više godina u braku sa slikarkom Minom, sa kojom ima dva sina – Miloša i Gavrila.