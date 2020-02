Pomen Šabanu Šauliću: Godinu dana bez kralja narodne muzike

Šabanu Šauliću Pomenodržan je danas u Aleji zaslužnih građana



U Aleji zaslužnig građana danas se porodica Šaulić okupila kako bi održala jednogodišnji pomen Šabanu Šauliću, koji je nastradao u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj vraćajući se sa nastupa. Pomenu su pored supruge Goce, ćerki Sanele i Ilde i sina Mihajla, prisustvovali brojni rođaci, kolege i prijatelji. Među prisutnima su bili Miša Mijatović, Hasan Dudić, Mirko Kodić, Melina Džinović, Zorica Brunclik, Miroljub Aranđelović Kemiš, Zoran Pejić Peja…

Gordana Šaulić je neutešna nakon smrti svog supruga

Gordana Šaulić jako je teško podnela gubitak supruga sa kojim je provela 43 godine u braku.

– Godinu dana bez tebe, najtužnijih 365 dana otkucava. Naš najlepši Anđeo, napisala je na svom Instagramu Šabanova udovica napisala je na svom Instagramuna dan godišnjeg pomena.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Gordana Šaulić (@gordana_saulic) дана 1. Феб 2020. у 3:29 PST

Šaban je jednom prilikom ispričao kako se dva puta razveo od Goce, a na pitanje da li je nekada možda prevario, ispričao je priču koja će mnogima ostati urezana u sećanju.

– Jesam, kad sam je oženio. I ne jedanput, nego dvaput. Prevario sam je da se uda za mene, dvaput. Jedanput smo se razveli, nmojom greškom, napravio sam s… Ludovao sam, pogotovo sa Radetom Vučkovićem, po 2-3 dana nismo izlazili iz kafane, kao da nemamo ženu. I žena poludela i kaže: “Ako ćeš ti tako, daj za završimo”. I ja onako, nisam se još otreznio, kažem: “Pa, može”. Nisam ja imao pojma da će ona to ozbiljno da shvati. Kad ona tras, poturi mi da potpišem nesšto, i ja potpišem. A, ustvari, potpisujem razvod! Kad sam ja došao k sebi, sutra-prekosutra, kad sam se malo otreznio, rekoh: “Pa, ja se stvarno razvedoh!” – ispričao je tada Šaban.

Ilda Šaulić: Bez tate više ništa neće biti isto

Ilda Šaulić je bila posebno vezana za oca sa kojim je često nastupala. Nakon smrti mu je posvetila pesmu “Suza”.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Ilda Šaulić (@ildasauliclili) дана 12. Јул 2019. у 1:03 PDT

– U našim životima sigurno neće više biti sve isto, kao što je bilo nekada, ali prosto kroz muziku to nekako… I moj otac živi kroz sve to, i moju muziku, nastupe i moje raspoloženje. Muzika donosi i ono lepo i ono manje lepo, tako da mislim da to treba da ide dalje, svojim tokom – zaključila je pevačica.

Šaban nastradao u gradu Bilefeldu, u severozapadnom delu Nemačke



Taj 17. februar 2019. godine nije promenio samo živote porodice Šaulić. Dan kada je poginuo Šaban, ostaće zabeležen kao dan tuge za sve one koji su uživali u njegovoj muzici. Zbog emocije koju je umeo da prenese u pesmu nosio je titulu “kralj narodne muzike”.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Gordana Šaulić (@gordana_saulic) дана 16. Јан 2020. у 3:29 PST



Šaban Šaulić rođen je 6. septembra 1951. godine u Šapcu. Bio je pevač, muzičar i producent.