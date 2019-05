Petar Ristovski: Trenutak kada sam shvatio da nikada neću biti glumac i srećan sam zbog toga

Otac i sin na istom setu. Lazar ispred kamere, a Petar iza kao reditelj. Da bi film “Kralj Petar Prvi” bio porodični projekat, nije izostala ni Danica Ristovski, koja je takođe dobila ulogu. Nije bilo lako, ali se isplatilo na više nivoa, zajednički je zaključak oca i sina nakon što je film pogledalo više od 200.000 gledalaca.

– Saradnja sa Petrom je bila nešto najlepše što mi se dogodilo u mojoj dugogodišnjoj profesionalnoj karijeri. Radio sam sa mnogim velikim rediteljima, ali rad sa Petrom je, osim tog emotivnog nivoa – kao otac i sin, profesionalno za mene bio začuđujuće sadržajan i kreativan. Toliko da mirne duše mogu reći da je on čovek pred kojim stoji velika karijera – ponosno kaže Lazar Ristovski, a Petar dodaje da mu je rad sa ocem bio olakšavajuća okolnost.

– Između nas u radu vlada surova iskrenost i sud šta je dobro, a šta loše. Nema skrivanja mišljenja zarad blagonaklonosti, što mislim da je jedini mogući način da se funkcioniše u stvaralačkom procesu i napravi zajedničko umetničko delo. To je naš pokušaj da poboljšamo jedni druge. Naši kreativni klinčevi dovode do bučnih, ali konstruktivnih rasprava, što mislim da je normalno u procesu stvaranja filma. S druge strane, kroz ceo život nosim se s tim pritiskom koji se zove “sin poznatih roditelja“, i to je umelo da bude veoma dosadno i opterećujuće, ali sada je taj pritisak nestao jer su me ljudi upoznali bolje kroz rad na filmu i seriju “Kralj Petar I”.

Petar ne krije da je bilo trenutaka tokom snimanja filma kada se sa ocem sukobljavao.

– Mislim da ipak mora da se zna ko je vođa na snimanju, a to, po mom mišljenju, mora da bude reditelj, koji će ostavljati utisak čoveka koji zna šta radi. Lazar je na to često imao primedbe ali to je na kraju dalo rezultat. Bio sam istrajan, nepopustljiv i ponekad tvrdoglav. Šta da radim? Kakav bih to čovek bio kada bih pristajao na svako ne? – iskren je mladi reditelj, dok Lazar potvrđuje njegove reči:

– Njegov rad sa glumcima je bio do te mere zreo i za filmske reditelje neobično sadržajan, da je to i meni, ali i drugim glumcima, ulivalo veliko poverenje. Pokušavao sam nekoliko puta da nametnem neke svoje ideje i rešenja, ali je on to taktično odbijao. I bio je u pravu

