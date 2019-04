Otac Viktora Savića živi holivudsku priču: Jovan Lole Savić osvaja TV publiku prvi put u 62. godini!

Jovan Lole Savić je muzičar, pevač, bluzer i jedan od osnivača benda “Zona B”, a ono što je domaćoj javnosti naročito zanimljivo je to da je on otac Viktora Savića. U glumačke vode je uplivao sasvim slučajno, u 62. godini, a sve se desilo potpuno spontano.

– Pre tačno tri godine gostovao sam s nekoliko muzičara u Jutarnjem programu RTS-a povodom projekta „Stari rok majstori”. Sećam se, bila je subota, rano jutro, mi smo najavljivali poslednji od tri koncerta koji je trebalo da se održi u „Zvezdara teatru”. Nakon mesec i po dana, dolazi Viktor kod mene i kaže mi kako mu je reditelj Balša Đogo pokazao mobilni telefon na kojem je bila moja slika. Ja u čudu. Ne shvatam o čemu se radi, a sin mi kaže da Balša sprema neku krimi-seriju, za koju ima scenario u kojem ima dva razrađena lika. Ženski, koji je namenio Jeleni Đokić, i muški, koji bi želeo da glumim – ja! Video me je kada sam gostovao na RTS-u i odlučio da lik Bogdana Stanića Skocija poveri naturščiku – priča Jovan Savić u intervjuu za “Politiku”.

Zbog svog markantnog izgleda, odmah je bio zapažen ali, kako kaže, dosta se predomišljao pre nego što je prihvatio ulogu.

– Ma daj, Viktore, nije to za mene. Niti me to interesuje. Sine, ne znam ja to, čak ni u dramsku sekciju nisam išao – rekao je, a Viktor mu je odgovorio kako reditelj Balša Đogo ne želi negativan odgovor.

Ipak, ovo nije Jovanov prvi susret sa glumačkim pozivom. Veliki prijatelj njegovog oca, legendarni Pavle Vuisić, vodio ga je na kasting za ulogu plavokosog dečaka u italijansko-jugoslovenskom koprodukcionom filmu „Stepa”, ali nije je dobio. Umesto toga, završio je pravo, svirao rok i bluz i osnovao porodicu.

Iako su Viktora prvog zvali na kasting, tata ga je ovog puta zasenio, a mladi glumac se u seriji “Pet” pojavljuje tek od pete epizode. Jovanu je najbitnije bilo kako će njegova porodica i prijatelji oceniti njegov “novi posao”, ali i tu je sve išlo glatko, jer je naišao na sjajne reakcije – bili su oduševljeni.

– Viktoru su rekli: „Ćale ti je postavio nove standarde! Ni zbog čega se ne buni, zna uloge, celu scenu.” A ja sam prosto morao tako da bih se opustio. I u muzici vam je slično. Pošto uglavnom radim obrade, ako ne znam tekst, ne mogu da uđem u melodiju i nikome onda nisam interesantan – objasnio je Jovan za “Politiku”.