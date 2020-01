Otac Megan Markl: Ćerka mi duguje – vreme je da se postara za svog tatu

Od kako je Megan Markl postala deo britanske kraljevske porodice njen otac Tomas Markl sa kojim nije u dobrim odnosima neumoran je u traženju medijske pažnje. Dao je nekoliko intervjua tablodima koje je dobro unovčio, a uoči njihovog venčanja u maju 2018. godine izbio je skandal kada je otkriveno da pozirao je za navodne paparaco fotografije koje su prodate za 100.000 funti, zbog čega sa ćerkom i danas ne razgovora.

– Hari mi je rekao: Da si me slušao ovo ti se ne bi dogodilo. Odgovorio sam mu da je šteta što nisam umro, jer bi onda oni mogli da se pretvaraju da su tužni i spustio im slušalicu. Završio sam svoje – rekao je Tomas u 90-minutnom filmu koji je potom objasnio da zbog operacije srca nije prisustvovao venčanju svoje ćerke. On je priznao da je bio ljubomoran na princa Čarlsa što je njegovu ćerku dopratio do oltara.

– Moja ćerka je izgledala prelepo. Voleo bih da sam mogao biti tamo s njom. Ja sam zahvalan Čarlsu što je bio tamo. Priznajem da sam malo plakao zbog toga. Do danas ne mogu da zaboravim taj trenutak, rekao je Tomas Markl i prokomentarisao to što je za ušešće u dokumentarnom filmu Kanala 5 primio naknadu.

– Nije me briga. U ovom trenutku oni su mi dužni. Kraljevski par mi duguje. Hari mi duguje, Megan mi duguje. Za ono kroz šta sam prošao treba da budem nagrađen. Ćerka mi je rekla da će se brinuti o meni kad ostarim. Sada sam ostario, vreme je da da se postara za svog oca, naveo je on u dokumentarcu, preneo je Dejli mejl.

Tomas je i ranije isticao kako bi voleo da vidi ćerku, a pre svega unuka.

– Voleo bih kad bi mi poslali fotografiju Arčija da mogu da je uramim i okačim na zid kraj fotografije na kojoj je Megan. Nije li to nešto što svaki deda želi? Voleo bih da vidim ima li slavni nos Markleovih – rekao je nedavno Tomas Markl.

– Mislim da trenutno ne bi bili oduševljeni da me vide, niti da žele da razgovaraju sa mnom. Poslednji put kad bi mogli da me vide je kad me budu spuštali u zemlju, rekao je Tomas Markl u dokumentarcu.