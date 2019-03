Nataša Bekvalac donela odluku koja će mnogo toga promeniti (video)

Pop zvezda Nataša Bekvalac, uprkos tome što godinama važi za jednu od najlepših i najzgodnijih žena na srpskoj estradi, smatra da može da izgleda još bolje, zbog čega je donela veliku da otpočne potpuno drugačiji, zdrav režim života i posveti se treninzima kojima će svoju liniju dovesti do savršenstva!

Iako je godinama teretanu izbegavala u širokom luku, plavokosa pevačica rešila je da otpočne sa treninzima, a snimkom na kom radi vežbe pohvalila se na Instagramu.

– Bože, koliko ću biti zgodna, to je strašno… Jednostavno sam sportski tip i to je to – u svom prepoznatljivom, šaljivom tonu napisala je Nataša.