Na mestu gde je sve počelo: Veljko i Bogdana proslavljaju tri godine ljubavi

Veljko i Bogdana proslavljaju tri godine ljubavi na mestu gde su se upoznali i započeli emotivnu vezu

Veljko i Bogdana Ražnatović uživaju u najlepšem periodu svog života. Veliku ljubav su krunisali brakom 24. novembra 2019. godine, a kruna stiže na proleće-rođenjem naslednika kome su odlučili da daju ime Željko, po Veljkovom ocu. Kako su se upoznali i kako je njihova ljubav počela, otkrila je Veljkova sestra Anastasija.

Veljko i Bogdana zavetovali su se na večnu ljubav u Hramu Svetog Save, slavlje može da počne!

– Istina je da sam ja kumovala upoznavanju Veljka i Bogdane. Ja sam nju ugledala na Kopaoniku, nisam je ni znala i samo sam joj prišla i rekla da je prelepa. “Ja mislim da si ti za mog brata super devojka, on je lud i mora da se smiri, ti si prava”, to sam joj rekla. Onda je ona rekla da se ni ne znaju, a ja kada sam ih upoznala, ona ga je prvi put šikanirala. On je bio preneražen, jer je navikao da mu svaka devojka pada pod noge. A sledeći put sam ih opet spojila, a njoj sam rekla da spusti loptu, hahaha. Od tada su se poljubili i nisu se razdvojili – rekla je Anastasija na dan njihove svabde za “Blic”

Od danas gospodin i gospođa Ražnatović, a malo ko zna kako su se Veljko i Bogdana upoznali

Tri godine ljubavi rešili da proslave upravo na mestu gde su se njihove emocije i rodile

– Veljko i Bogdana tradicionalno posle Nove godine idu na Kopaonik, gde su se upoznali i smuvali pre tri godine. Oni su tamo već deset dana, a društvo im prave Anastasija i njen dečko Đorđe Kuljić. Na Kopu im se pridružio i Mirko Šijan sa devojkom Oljom, Bogdanina sestra Bojana i nas nekoliko prijatelja. Danju mi muškarci uglavnom skijamo, dok su devojke najčešće na bazenu, ali se uveče svi okupljamo u kafani, priča izvor blizak Ražnatovićima za Informer.

Ceca Ražnatović presrećna: U euforiji sam, snajku ću sada da pazim i mazim više nego inače

– Veljko i Bogdana su nas pozvali da baš u kafani proslavimo njihovu godišnjicu. Okupilo se celo društvo, lumpovali smo do jutra! Pevala nam je Ana Kokić, koja je rešila da iznenadi Anastasiju, pa je zapevala i njen hit “Rane”. U toku noći mikrofona se latio i Veljko, otputovao pesmu “Romanija”. Halida Bešlića i sve vreme je grlio i ljubio trudnu Bogdanu. Nagovarali smo i Mirka da zapeva, da se uverimo da li je nasledio glas mame Goce Božinovske, ali on to nikako nije hteo!- rekao je izvor za pomeniti list.