Mirka Vasiljević se ne predaje: Nisam nikako mislila da žena treba da trpi nasilje!

Mirka Vasiljević izazvala je reakcije javnosti zbog svoje izjave da žena treba da zaćuti u braku, ali izgleda da je svako izvukao svoj zaključak koji se nikako ne slaže s onim što je Mirka zaista želela da poruči.

Ona je zato ponovo obrazložila sve, jer ne želi da je dovode u vezu sa pogrešnim zaključcima koji nikako ne idu u prilog ni jednoj ženi.

– Kada sam to rekla nisam nikako mislila da žene treba da trpe nasilje, niti da postanu neko ko nema svoj stav i ko nema svoj cilj i viziju u životu, niti da žena treba da bude potčinjena nekom drugom. Jer, prvo moj život to demantuje, jer sam ja već kao dete bila puštena da izaberem šta ću biti u životu i nije mi bilo nametnuto nešto čime se porodica bavi ili šta oni smatraju da je za mene. Čak je moja porodice okrenuta potpuno ka prirodnim naukama, a podržali su mene u nečemu što nema veze sa prirodnim naukama, a to je umetnost – objasnila je glumica.

– Koliko god žene danas bile samostalne, muškarci se drugačije gledaju na poslu od žena, jači su. Prosto, zato se i kaže “jača polovina” za muškarce, tako da muškarcu u nekoj meri treba da se dozvoli da bude muškarac, jer ljudi koji su sa Balkana, mi živimo, jelte, na Balkanu, a muškarci – koliko god oni bili ovovremenski – imaju ta neka iskonska načela u sebi i ne vole da žena bude baš potpuno ta koja vodi glavnu reč, nego da se zna kada oni vode glavnu reč, a kada dozvole da to bude žena. Isto tako i mi treba da znamo kao žene kada treba svoje stavove i svoje stvari maksimalno da guramo i forsiramo, a kada treba da povučemo ručnu i da muškarcu pustimo da bude muškarac, jer to je odnos dvoje ljudi, neko mora u nekom momentu da dominira. Nije dobro da uvek jedna strana dominira – priča Mirka.

– Žena treba da zna kad treba da zaćuti, ali ne da ćuti doveka, nego da ume da izabere trenutak. To je onda mudra žena. Jer, po mom mišljenju su žene te koje uglavnom uspeju da održe brak. Naravno da je za to potreban i muškarac, naravno da nikada nije 100:0 u procentima, ali uglavnom je da 60 posto žene drže i čuvaju brak, da žene vuku da se sve sredi, da se sve razume, da se ispravi ako je neki problem, a muškarci 40 posto… i da, mudra žena će uvek dobiti ono što hoće samo treba da zna kada je trenutak i na koji način.

– Ja potpuno živim slobodno. Slobodno u smislu kao neko ko sme da kaže svoj stav među svojim prijateljima, među svojom porodicom, među svojom širom familijom i to me je negde dovelo do ovoga danas. Jer, ja sam potpuno drugačija od najuže svoje porodice još od kad sam bila mala. Uvek sam bila neko ko voli umetnost, ko voli javne nastupe, za razliku od njih – priča Mirka.