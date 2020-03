Milica Todorović: Mnogo se ja femkam, a sat mi otkucava za brak i decu

Milica Todorović priznaje da je napokon pronašla srodnu dušu

Par koji privlači mnogo pažnje u poslednje vreme su pevačica Milica Todorović i glumac Petar Strugar. Iako su mnogi očekivali da će pevačica stati pred oltar sa koreografom Milošem Paunovićem, njihova šestogodišnja ljubav se završila. U ekskluzivnom razgovoru za “Hello!” Milica je priznala da joj je kraj veze teško pao i da se mesecima borila sa unutrašnjim demonima, ali i iskreno govorila o vezi sa glumcem Petrom Strugarom, koja se dogodila nenadano, na snimanju njenog novog spota za pesmu

– Nije lako okončati vezu posle šest godina. Kada ste sa nekim toliko vremena i kada živite zajedno, to je kao da ste u braku. Ispostavilo se, međutim, da nismo jedno za drugo. Teško sam podnela raskid, mesecima sam se borila sa unutrašnjim demonima. U svom tom emotivnom haosu koji mi se događao osećala sam se potpuno slomljeno. A onda mi je, niotkuda, u život ušao Petar, i sve se promenilo. Umesto “ljubav manje” desila mi se “ljubav više”. Konačno sam srećna – rekla je Milica nedavno za naš magazin i istakla da su im se energije poklopile.

– Petar me je osvojio neposrednošću i duhovitošću. Po tom pitanju smo veoma slični, oboje volimo da se šalimo i širimo pozitivnu energiju. Sa njim se stalno smejem, to mi mnogo prija. Sviđa mi se i što je kulturan i fin. Volim kada me pogleda svojim zelenim očima, a i zgodan je, da se ne lažemo – bila je iskrena Milica

Milica Todorovic priznaje da ju je veza sa Petrom učinila boljom osobom

Kako je veza sa Petrom Strugarom sve ozbiljnija i provode mnogo vremena zajedno, ona može da napravi paralelu sa vezom koja je nedavno završena, i tvrdi da je zaljubljena kao nikada do sada.

– Veza s Petrom me je promenila, oplemenila i učinila boljom osobom. Sijam zbog toga što sam srećna, zadovoljna i zaljubljena, kao nikad do sada. Mislim da se ono kako se osećam iznutra, oslikava i na ovo spolja– rekla je Milica za Alo! i dodala da iako još uvek živi svako u svom stanu, mnogo vremena provode zajedno.

–Ne, svako ima svoj stan, ali tačno je da dosta vremena provodimo zajedno. Budemo i kod njega i kod mene, svejedno nam je gde smo, dok smo zajedno– rekla je Milica koja se izjasnila da li bi promenila prezime ukoliko se uda za Petra.

– Ne znam, nisam o tome razmišljala. Vi ste me već udali?!”– upitala je Milica pa dodala:

–Da znate da mi sat otkucava. Mnogo se ja femkam, a zakasnila sam debelo. Vreme mi je i za brak i za decu (smeh). Šalu na stranu, ne razmišljam o tome. Lepo nam je, zabavljamo se. Vi ne mislite da ja imam pravo da se zabavljam? –