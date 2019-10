Marina Tucaković: Normalno je da se plašim smrti, svi se plašimo

Kada se suočimo s bolešću koja je toliko agresivna i za koju se ne zna ishod, postajemo svesni sopstvene prolaznosti, krhkosti života, a strah se neminovno javlja, jer je neizvesnost koju svaki dan nosi teška, a terapije još teže. Takav život živi i Marina Tucaković. Težak, stresan i prepun neizvesnosti.

Marina je u razgovoru za Kurir ispričala kroz koje terapije prolazi i kako se nosi s lečenjem, osećanjima, životom, bolom…

– To godinama traje. Ne može preko noći da se reši. Baš ove nedelje treba ponovo da uradim analize. Menjaju terapije, čekam da na Institut za onkologiju stigne neka nova injekcija. Iskreno, meni je sve to normalno. Više se ne osvrćem i ne razmišljam mnogo o tome. Imala sam nekoliko hemoterapija, pa me je doktorka skinula s toga i dala mi hormonske terapije – izjavila je za Kurir.