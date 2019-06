Madona: Harvi je prelazio granicu flerta, ali ja nisam bila zainteresovana

Kraljica popa Madona našla se na listi žena koje su prijavile da ih je seksualno zlostavljao filmski producent Harvi Vajnstajn.

Ona je nedavno u intervjuu za magazin “Njujork tajms” otkrila da je Vajnstajn sa njom prešao granicu kada je njegova bivša kompanija radila sa njom na distribuciji dokumentarnog filma iz 1991. “Istina ili izazov”.

Madona je bila svesna Vajnstajnovog predatorskog ponašanja u to vreme, ali je rekla da je to bilo nešto što su ljudi jednostavno “trpeli”.

Trpela je njegove ispade jer je, kako kaže, bio previše moćan u Holivudu.

-Harvi je prelazio granice, kad smo radili zajedno, bio je neverovatno seksualan, željan flerta. Tada je bio oženjen, a ja uopšte nisam bila zainteresovana. Bila sam svesna da to radi sa brojnim ženama u tom poslu. Svi smo uvek mislili da Harvi to može da radi jer je moćan, uspešan, filmovi mu odlično prolaze i svi sa njim žele da rade, pa to moraju da trpe, otkrila je pevačica.

Vajnstajnova karijera naglo se srušila u oktobru 2017. godine, nakon što je glumica Ešli Džad izjavila da ju je producent seksualno maltretirao u hotelu pre više od dve decenije.

Ubrzo nakon toga, više od sedamdeset poznatih žena optužilo ga je za zloupotrebu moći i seksualno zlostavljanje, uključujući čak i silovanje.

Inače, američki producent i njegov advokatski tim uspeli su da se nagode sa ženama koje su ga optužile za seksualno zlostavljanje. Postignut je dogovor na osnovu koga će Vajnstajn morati da isplati 44 miliona dolara.

30 miliona dolara dobiće žene koje su ga optužile za uznemiravanje, a čak 14 miliona Harvi će morati da isplati za sudske troškove.