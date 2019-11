Lena Kovačević uz Vojina Ćetkovića i Branku Katić: Beskrajno mi je drago što ćemo imati jedan fantastičan film!

Pevačica Lena Kovačević je u intervjuu za Blic TV magazin govorila o novom filmskom ostvarenju, te istakla da se oseća sigurnom jer tumači muzičku ulogu.

Lena je ojasnila da je ulogu prigvatila sa zadovoljstvom, što zbog ekipe, što zbog same uloge.

– U pitanju je jedan fantastičan komad na kome se godinama radilo. Pripreme za snimanje su bile velike, u pitanju je fantastična glumačka ekipa. Ja imam jednu muzičku ulogu, jako mi je drago zbog toga jer se tu osećam udobno. Imam nekoliko replika, zapravo nastavljam da igram muzičare i u tome se dobro osećam – izjavila je pevačica za pomenuti list.

Ona ističe da je ekipa sa kojom radi na filmu – fantastična. – Imala sam divne partnere, Andriju Miloševića, Gordana Kičića, ali je tu i Vojin Ćetković, Branka Katić, Žika Todorović, ne smem nikoga da izostavim, jer je to stvarno jedna A-ekipa i beskrajno mi je drago što ćemo imati jedan fantastičan film, u to sam stvarno sigurna – dodala je ona.

Lena je ispričala i da još ne zna kada će film tačno ugledati svetlost dana, ali se nada da ćemo ga videti za nešto manje od godinu dana.

– Sve zavisi od festivala i produkcije, ali se nadamo do jeseni 2020. godine.

Pevačica se takođe osvrnula i na svoju muziku, nastupe, ali i na porodiče obaveze, s obzirom na to da je majka dvoje dece.

– Trudim se, nije uvek lako, nekada je zahtevnije, ali sam navikla već. Deca su mi prioritet i sada već ne mogu da prihvatam sve i svašta. U trenutnoj sam životnoj fazi kada biram projekte koji me stvarno inspirišu i koji imaju umetničku konotaciju. Očekuju me koncerti u Nemačkoj, Holandiji, sada puno radim napolju, van Srbije, i to je nešto što me inspiriše jer radim zanimljive programe, a pevam i na srpskom, engleskom, italijanskom i francuskom … tako da je to velika promena u odnosu na prethodnu godinu – kaže Lena Kovačević za Blic TV Magazin.