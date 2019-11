Komšiluk otkriva sve tajne Katarine Ostojić: Ona je žena koja svakog zna da postavi na mesto i drži do sebe

Katarina Kaja Ostojić nedavno je okončala brak s Džuniorom Džekom i sa svojom ćerkom Nikolinom odletela put Pariza, gde ju je čekala njena nova ljubav, fudbaler Mateo Pavlović.

Kako pišu domaći mediji Kaja Ostojić već nekoliko meseci uživa u emotivnoj vezi sa hrvatskim fudbalerom Mateom Pavlović i po svemu sudeći ne namerava da se vraća bivšem suprugu Džunior Džeku.

Kako prenosi Kurir, ono što je neobično jeste činjenica da Kaja kada je u Beogradu živi u kući svog menadžera Dušana Banjca u Zemunu. Sa druge strane, kada je u Briselu, živi u stanu koji rentira u centru, budući da se sa ćerkom Nikolinom iselila iz kuće bivšeg supruga Džuniora Džeka.

– Sa Kajom sam se videla nedavno, nakratko. Deluje mi srećno i zaljubljeno, ali sa novim dečkom je nisam viđala. Džuniora sam poznavala, dolazio je ovde i baš je divan momak – kaže u razgovoru za Scenu prva Kajina komšinica Vesna, sa kojom Kaja razmenjuje recepte, jedna drugoj nose kolače, ali se i međusobno jadaju i traže savete.

– Pričamo naravno i kada ima neki problem. Bilo da je zdravstveni, poslovni ili ljubavni tu sam da je saslušam i dam joj savet. Moram da kažem da je dobro vaspitala ćerku i da je zaista dobar roditeljski posao odradila. Treba da bude ponosna majka – kaže Vesna, a na pitanje šta to poseduje pa mnogi muškarci gube glavu za njom, kaže:

– Pored toga što dobro izgleda, mislim zbog toga zato što je jaka žena. Ona je žena koja svakog zna da postavi na mesto i drži do sebe, ali iza takve žene stoji zapravo emotivna duša. Ona je veoma emotivna, samo to ne pokazuje. Ono što ne znate, to je da je Kaja dobra kuvarica. Uglavnom sprema zdrava jela, pošto se ona tako hrani – rekla je komšinica.