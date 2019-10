Ko su ove “dame” s Gocom Tržan?

View this post on Instagram

TVOJE LICE ZVUČI POZNATO 5 | PETAK 21H TV PRVA U petak, 4. oktobra kreće peta, All Stars sezona humanitarnog šou programa Tvoje lice zvuči poznato. Deset učesnika pokazaće nam svoje imitacije. #TLZP #tvojelicezvucipoznato @kilimara @editaaradinovic @aleksajelic @nenadpagonis @dragankojickeba @anakokicmusic @ivanapeters @kejtofficial @daniel_kajmakoski @kneznenad @zeljkosasic.official Gostujući član žirija: @gocatrzan