Katarina Šišmanović: Nisam mislila da u 36. godini neću imati dete, ali ne odustajem

Voditeljka Katarina Šišmanović (36) već dugo razmišlja o deci i najveća joj je želja da postane majka.

– Oduvek sam znala da se to neće dogoditi mnogo rano, ali nisam mislila da u 36. godini neću imati dete. Mi planiramo jedno, a dešava nam se nešto potpuno drugo, ne odlučujemo baš o svemu. Bila sam ubeđena da će se to ostvariti kad budem poželela, sa pravom osobom, ali shvatila sam da to ne ide tako. Ipak, ne odustajem, desiće se jednog dana, sigurna sam. Za početak treba da se pojavi prava osoba, pravi emotivni partner – rekla je Katarina za magazin “Gloria”.

Posle braka sa biznismenom Dejanom Kitićem i dugogodišnje veze sa vlasnikom produkcijske kuće Emotion Goranom Stamenkovićem, Katarina iščekuje novog muškarca.

– Imam udvarače, ali nema onog pravog. Nijednog muškarca s kojim sam bila nisam zamišljala, jednostavno se dogodilo da je u tom trenutku bio odgovarajući. Muškarac treba da me zaintrigira, da mi privuče pažnju, bude interesantan i da me inspiriše da i ja njemu budem interesantna – iskrena je Katarina koja ne isključuje mogućnost ni da se eventualno podvrgne vantelesnoj oplodnji.

– Podržavam i razumem žene koje se odluče na taj korak. Međutim, radeći emisiju “Sve za ljubav” sretala sam se sa mnogo dece koja su odrasla bez roditelja i videla kolika može da bude njihova patnja. Nisam sasvim sigurna da bih se u čitav proces upustila sama, jer smatram da dete treba da zna ko su mu oba roditelja. Pitanje je da li bih u tom slučaju sebe nagradila ili dete kaznila – rekla je voditeljka za magazin “Gloria”.