Jelisaveta Orašanin: Ne mogu da opišem sreću koju sam osetila kad sam ugledala ćerku

Jelisaveta Orašanin se porodila pre tri meseca i vratila poslu u Srbiji, a otkriva koliko se njen život promenio.

Vidno raspoložena zbog lične sreće koju je doživela u braku sa košarkašem Milošem Teodosićem rođenjem prvog deteta, ćerkice Petre, glumica Jelisaveta Orašanin je za “Blic” ispričala da je majčinstvo zasad nije promenilo.

– Fizički me trudnoća, porođaj i majčinstvo nisu promenili nimalo, što je dobro. Ma i ovako uopšteno nije me to promenilo bogznašta, osim što sam se navikla da manje spavam – kaže Jelisaveta, koju su kolege iz predstave jedva čekale da se vrati.

Takođe i ona je stalno gledala u kalendar zbog putovanja u Srbiju, ali je zahvaljući modernim tehnologijama stalno bila u toku sa dešavanjima kod kolega i saradnika.

– Nedostajao mi je posao, scena i druženje sa kolegama i jedva sam čekala da se vratim. Mada, mi imamo svoju viber grupu “Hotel 88”, tako da nisam imala osećaj da nisam sa njima. Moje kolege su gde god odu na gostovanja na grupi kačili slike, tako da sam sa svim bila u toku i učestvovala u dopisivanju. Zbog razlike u vremenu u Los Anđelesu i Beogradu, ja sam im pisala rano jutru ili po podne, kad je u Srbiji veče i kad su oni u nekom izlasku.

Budući da je glumica otišla kod supruga u Los Anđeles kad je počeo da joj se nazire trudnički stomak i kad je osetila da bi trebalo da se posveti održavanju trudnoće, sve glumačke angažmane prepustila je koleginicama. Sada kada njena naslednica ima tri meseca, Jelisaveta se vratila poslu, prvo kroz predstavu, a uskoro je čekaju i snimanja. Kaže da joj je odmor prijao i da sada s elanom nastavlja dalje.

– Strašno mi je brzo prošlo vreme jer sam uživala u trudnoći. Nedostajali su mi prijatelji, ali evo brzo sam se vratila Srbiji i poslu – rekla je Jelisaveta.

Sa najlepšim emocijama, ali pomalo škrta u opisima, Jelisaveta se seća prvog jutra nakon porođaja. Otkrila je i da beba liči na oca.

– Predivno sam se osećala i ne mogu da opišem sreću koju sam osetila kad sam ugledala ćerku. Ime smo joj dali zajedno, a više liči na Tea – kaže zgodna glumica koja je širu televizijsku publiku očarala tumačeći uloge u popularnim serijama „Urgentni centar”, „Ubice mog oca” i „Žigosani u reketu”.

O suprugu kao novopečenom ocu, glumica je rekla sve kratkom rečenicom:

– Miloš je predivan otac.

Šira porodica glumice i slavnog sportiste u Beogradu željno je čekala da vidi Petru, pa pomoći oko bebe glumici sada ne manjka. Planove za budućnost trenutno poznati par ne kuje jer sve im zavisi od popisivanja novog ugovora Miloša Teodosića. Spekuliše se da pregovara sa Moskovljanima.