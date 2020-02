Jelena Gavrilović: Već sam smislila imena za decu

Jelena Gavrilović jedva čeka dan kada će svom emotivnom partneru izgovoriti sudbonosno da, a posebno priželjkuje da joj se ostvari želja da postane majka

Jelena Gavrilović (37) skoro dve godine uživa u skladnoj vezi sa dečkom koji nije iz javnog života.

Kada je 2018. godine objavila fotografiju sa plaže sa muškarcem koji je osvojio njeno srce, odmah je zapalila društvene mreže.

Iako o svom partneru nije previše pričala za medije, Jelena je na Instagramu s vremena na vreme objavljivala fotografije, kao dokaz da je njena ljubav sve jača i jača.

Uvek znaš kada ti se prava ljubav desi. To su stvari koje se osete. Sigurna sam u to. Negde u sebi mislim da sam od prvog trenutka znala da je to-to. Uvek žena to zna – rekla je nedavno Jelena.

– Ne želi da se eksponira medijski, nije momak koji se bavi ovim poslom. Nekako koliko god da bih ja nekada i možda želela da on bude tu, a biće prilike naravno, njemu je komotnije da bude sa strane. Kada je takva situacija, onda partner mora to da ispoštuje – rekla je Jelena prošle godine za “Blic” i dodala da joj je izabranik velika podrška u svemu što radi.

Jelena Gavrilović – Spremna sam da postanem majka

Jelena Gavrilović je nedavno za magazin “Story” iskreno pričala o svom emotivnom životu, venčanju i priznala da priželjkuje da se uskoro ostvari u ulozi majke.

Nakon tog usledili su brojni pozitivni komentari, kao i oni koji su glumicu namejali do suza.

– Vrištala sam od smeha kada je neko na moju izjavu da sam spremna da postanem majka napisao komentar: “E, pa, bravo, u 37. godini!”. Naravno. Nije trenutak onda kada ti to kažu mama, baka i tata nego onda kada ti to osetiš i kada pronađeš pravu osobu – izjavila je glumica za “Exkluziv”.

Lepa glumica nije mnogo želela da detaljiše o svom najlepšem danu u životu, već je samo prokomentarisala:

– Moram da organizujem taj najsrećniji dan onako da sve bude po protokolu. Videćemo, znaćete. Kad nađeš pravu ljubav, to je jedan takav blagoslov životni da je potpuno nebitno na koji će se način to desiti. Bitno je samo da to možeš da proslaviš sa ljudima koje voliš. Mislim da je to suština svega.

Jelena Gavrilović – Nisam trudna

Iako jedva čeka da sa voljenom osobom zasnuje porodicu, Jelena naglašava da nije trudna.

– Nisam trudna, to moram da demistifikujem. Jednog dana ću biti. Sve ćete znati. Ja sam tu, nigde ne idem – iskrena je Jelena.

Kao i većina žena koje maštaju o svojoj porodici, i Jelena je odavno smislila imena za svoje mališane.

– Imam već imena za decu. Sve sam smislila. Ipak, znaš li šta mislim da će se desiti na kraju? Uopšte neće biti tako kako sam planirala. Život je toliko nepredvidljiv da nikad ne znaš šta može da se desi. Treba pustiti da se stvari dese spontano – zaključuje lepa glumica.