Neočekivan odgovor Jelene Đoković na provokacije na Instagramu

Jelena Đoković, supruga Novaka Đokovića i globalna direktorka Fondacije “Novak Đoković” učestovala je na panel diskusiji pod nazivom “Budućnost je sad”, gde je sa mladima koji su u potrazi sa poslom podelila svoja iskustva. Ona je poručila da je pred mladima težak put, ali da su oni spremni to da promene.

– Ja ne verujem u male plate. Ljudi mi kažu često da sam nerealna, previše optimistična, da sam dete i ja želim da budem to dete koje je nezadovoljno, koje se žali na te male plate. Vi, mladi, vi ste ti koji će to da promene. Put će vam biti težak, nažalost, na to ne možemo da utičemo –rekla je, između ostalog, Jelena a njene reči su pozitivno odjeknule.

Ipak, na Instagramu je jedan šaljiv komentar privukao njenu pažnju. Naime, nju su povezali sa Paris Hilton, a Jelena je to objavila na svom profilu i odgovorila u podjednako šaljivom tonu.

– Kako zamišljam Jelenu Đoković na njenim predavanjima – napisao je jedan korisnik Instagrama na fotografiji na kojoj pozira Paris Hilton u majici na kojoj piše: Prestanite da budete siromašni.

– Hahaha, vrh! Ali, evo, sledeći put ne moraš da me zamišljaš, ti slobodno dođi – i mi pravimo vrh žurke kao i ona, samo mentalnog tipa, nije ni to tako loše– odgovorila mu je Jelena.

Jelena dobila otkaz od Novaka

Jelena je na pomenutoj diskusiji, kako prenose domaći mediji, otkrila i da je zbog pogrešnih procena, za koje je verovala da su ispravne, od supruga dobila otkaz čak tri puta

– Bavim se brendom Novaka Đokovića i tri puta sam dobila otkaz direktno od svog muža zbog pogrešnih postupaka. Uradila sam ono što je, prema mom mišljenju, bilo najbolje za njega. On se protivio tome, ali svejedno sam to uradila, verujući u svoju procenu. Na kraju se ispostavilo da sam bila u pravu, ali on je ipak rekao: “Ti radiš za mene!”. Meni nije prijala ta vrsta komunikacije. Pomislila sam da on nije prepoznao da sam sve to učinila iz ljubavi, iz želje da sve bude kako treba – otkrila je Jelena.

– Tada sam se inatila, govorila mu “videćeš da sam u pravu” i on mi je pružao otpor. Međutim, kad sam spustila loptu, on je došao i rekao: “Bila si u pravu, video sam rezultate, ali bih voleo da to više ne radiš”. Dakle, koliko god da su rezultati dobri, nekome određeni način rada ne prija. I na kraju, nije bitno ko je bio u pravu, bitno je da smo uz dobru komunikaciju rešili problem. Mi stvarno divno radimo zajedno – rekla je Noletova supruga.