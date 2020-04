Jelena Dokić šokirala priznanjem: Sekund me delio od samoubistva

Jelena Dokić bez zadrške govorila je o teškim trenucima kroz koje je prolazila u svom životu, i priznala da je došla i do momenta kada je razmišljala da digne ruku na sebe

Nekadašnja teniserka Jelena Dokić otvorila je dušu i po prvi put, posle toliko godina, iskreno pričala o svom životu i ogromnim turbulencijama kroz koje je prolazila.

– Kada od sportiste treba da se vratite normalnom životu mnogo je teško – započela je Jelena svoju ispovest za “Good Health & Wellbeing”.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Jelena Dokic 🇦🇺🇦🇺🇦🇺 (@dokic_jelena) дана 9. Мар 2020. у 2:29 PDT

– Kada ste profesionalni sportista, vi ste u mehuru koji nije stvarnost – sve je urađeno za vas, od hrane i treninga, do putovanja i organizacije. Pa jep povratak u uobičajen život toliko drugačiji i različit. Za mene, kada sam se povukla tako iznenada zbog ozbiljne povrede, nije svakako bilo onako kako sam očekivala. Zastala sam i uhvatila sebe kako se pitam: Šta da radim sledeće? U šta sam se upustila? Prosto nisam bila spremna za to.. I tako je krenuo moj problem za težinom – otkrila je Dokićeva koja je, kako navodi “Kurir Sport“ dostigla težinu i do 120 kilograma, te je to bio “okidač” da zatraži profesionalnu pomoć.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Jelena Dokic 🇦🇺🇦🇺🇦🇺 (@dokic_jelena) дана 18. Јан 2020. у 4:03 PST

Jelena Dokić – Više od 10 godina sam se borila sa depresijom

Jelana je uspela da smrša, a onda je objavila i autobiografiju “Nesalomiva” koja je napravila potpuni “bum”.

– Primila sam mnogo pozitivnih reakcija, bukvalno su mi promenile život. Bilo je neverovatno videti koliko mi se ljudi zahvalilo. I shvatila sam da to što sam se otvorila o sopstvenoj priči nije pomoglo samo meni, nego i drugima – rekla je Jelena.

Jelena Dokić otkrila kako joj je otac Damir uzeo gotovo sve: Slala sam mu 200.000 dolara mesečno!

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Jelena Dokic 🇦🇺🇦🇺🇦🇺 (@dokic_jelena) дана 5. Феб 2020. у 1:59 PST

– Borila sam se sa depresijom više od 10 godina i gotovo sam počinila samoubistvo u jednom trenutku. Zbog toga je mentalno zdravlje veoma važno za mene i znam koji su moji okidači. Kada sam anksiozna ili neraspoložena, odmorim od svega i posvećujem se sebi. Pokušavam da slušam šta mi telo govori i to je nešto što mi je zaista pomoglo – rekla je Jelena i dodala:

– Ali, nije bitno da svaki dan bude savršen, možete da imate poneki pad tu i tamo, ali morate da ustanete. Knjiga je bila bitna da bih objavila svoju priči, ali i da bih se približila tom poglavlju u životu. To je deo mene i moje priče, ali danas se toliko radujem da gledam u budućnost.

Jelena Dokić – Dečko kao velika podrška

Najveći Jelenin oslonac u teškim trenucima bio joj je dečko Tin Bikić.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Jelena Dokic 🇦🇺🇦🇺🇦🇺 (@dokic_jelena) дана 14. Феб 2020. у 11:08 PST

– On je prošao toliko toga sa mnom. Mi smo pomalo neobični jer smo se smuvali kada smo imali 20 godina i 16 godina kasnije i dalje smo zajedno. On je velika podrška i od mene traži samo da budem zdrava, zbog mene, zbog nas i zbog naše budućnosti. Nikada me nije osuđivao ili kritikovao – rekla je Dokićeva, koja ima listu za budućnost.

– Brak je na listi! I iako ne planiramo da imamo decu sada, to je jedna od veoma važnih stvari. Želim da podignem moju decu znatno drugačije od toga kako su mene vaspitali. Imati porodicu je definitivno budućnost – zaključila je Jelena Dokić.