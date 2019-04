Filip Krajinović ponovo solo, ostavila ga i Anđela?

Ona čuvena izreka da ko nema sreće u ljubavi ima u poslu kod tenisera Filipa Krajinovića nije se pokazala kao ispravna. Zgodni teniser ovih dana nosi se sa porazom na turniru u Majamiju od Rodžera Federera, ali ne manje teško, i to paralelno, podnosi i rastanak od devojke Anđele Novčić.

Bivša teniserka odlučila je da preseče i stavi tačku na ljubav sa Filipom Krajinovićem jer veza nije išla u smeru u kom su oboje planirali.

– Anđela se dugo lomila da li da preseče i ostavi Filipa jer već neko vreme njihova veza trpi zbog Filipovog ponašanja. Videla je da Filip šalje poruke drugim devojkama, što ona smatra prevarom i nedopustivim ponašanjem u vezi koja je od početka ličila na ozbiljnu. Možda su u celu priču ušli prebrzo i preagresivno. Planirali su čak i zajednički život, a Anđela je Filipu podređivala sve. Pratila ga je kad god je mogla i pružala mu podršku – rekao je izvor Blica.

Sudeći po svemu, ponovio se skoro identičan scenario i u Filipovoj novoj vezi sa lepom Čačankom, kao i u njegovoj višemesečnoj vezi sa TV voditeljkom Ninom Radulović, koja je znatno starija od njega. Filipovo najbliže okruženje verovalo je da će veza sa Anđelom biti drugačija i da ima perspektivu, međutim, Filip je i u ovoj vezi flertovao sa drugim devojkama, trudeći se da to sakrije od izabranice.

– Filipu definitivno nije naklonjen ovaj period jer je verovao da će na prethodna dva turnira uspeti da ostvari uspeh i vrati se gde je bio i da se znatno približi vrhu teniske liste. Mi koji ga dobro znamo mislili smo da je Anđela devojka za njega jer imaju slična interesovanja i skoro su vršnjaci jer je on samo dve godine stariji od nje. Ona je do pre nekoliko godina trenirala tenis, a oboje vole putovanja i veliki su hedonisti. Sve su to stvari koje su mogle da im donesu dobru vezu i pomognu da ona traje i preraste u ozbiljnu priču. S druge strane, Filip je dosta bio eksponiran tokom veze sa Ninom Radulović i nosio je taj teret i u ovoj vezi. Anđela je ljubomorna na devojke koje su pisale poruke Filipu na društvenim mrežama, ali kad je videla da se sa nekima i dopisuje, kap je prelila čašu. On se pravdao, ali bezuspešno – otkriva izvor.

Krajinović je pauzu posle turnira u Majamiju iskoristio da nakratko dođe u Beograd, a stres zbog ljubavi i sportskih neuspeha pokušao je da odagna izlaskom u noćni provod. On je izašao u jedan prestonički lokal gde je pevala Milica Pavović i tu je pokušao da flertuje s njom, ali mu to nije pošlo za rukom. Pod dejstvom alkohola, Krajinović se udvarao i drugim devojkama, ali ni tu nije naišao na pozitivan odgovor pa je kući otišao sam.