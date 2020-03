Elen Dedženeris u samoizolaciji: Volela bih da imam decu, jako mi je dosadno

Poznata voditeljka Elen Dedženeris je jedna od poznatih ličnosti koja se nalazi u samoizolaciji



Pandemija koronavirusa je zaustavila ceo svet. Odložena su muzička i sportska takmičenja, sve je stalo. Kako bi zaustavili širenje koronavirusa, mnogi se nalaze u samoizolaciji, a među njima su i brojne poznate ličnosti.

U samoizolaciji je i poznata voditeljka Elen Dedženeris, kojoj promena životnog ritma izgleda ne prija. Dok se nalazi u svom domu, ona je iskoristila priliku da se čuje sa svojim superpoznatim ličnostima koje se takođe nalaze u samoizolaciji.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Ellen DeGeneres (@theellenshow) дана 17. Мар 2020. у 9:57 PDT





Prvi na spisku su bili manekenka Krisi Tajgen i njen suprug muzičar Džon Ledžend. Oni su istakli da provode vreme sa svojom decom , sinom Milesom (1) i ćerkom Lunom (3). Elen Dedženeris je tada istakla da bi i ona volela da ima decu.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Ellen DeGeneres (@theellenshow) дана 18. Мар 2020. у 6:30 PDT

– Volela bih da imam decu, jako mi je dosadno – rekla je Elen koja je potom pozvala Džastina Timberlejka i njegovu suprugu Džesiku Bel, a onda i Adamu Levinu čestitala rođendan.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Ellen DeGeneres (@theellenshow) дана 18. Мар 2020. у 1:06 PDT

U samoizolaciji i Hari i Megan sa sinom Arčijem u njihovom domu u Vankuveru



Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa su nakon povratka iz Velike Britanije odlučili da samovoljno odu u izolaciju.

Kako prenosi “Daily Mail”, porodica princa Harija se odlično oseća, ali žele da se ponašaju odgovorno i ne žele da ugroze svoje živote.

Kako je kraljica Elizabeta odlučila da prekine sve svoje kraljevske obaveze i povuče se u dvorac Vindzor, nedaleko od Londona, Hari je danonoćno zabrinut. I Kraljica i Harijev otac, princ Čarls, nalaze se u rizičnoj grupi, pa bi im virus i te kako narušio zdravlje.

Hari uznemiren i zabrinut

Princ Hari dodatno je uznemiren zbog svega, jer se nalazi daleko od oca i bake. Ali svestan je da nema mesta panici.

Kako piše “Daily Mail”, Megan se navodno požalila prijateljima da se Hari strašno brine za baku koja ima 93 i oca koji ima 73 godine.

Princ i Megan navodno su pooštrili pravila u svom domu u Kanadi, pa njihovo osoblje bez prestanka nosi maske i rukavice od lateksa.

– Ipak, mir im unosi činjenica da su proveli neko vreme s ostatkom kraljevske porodice pre nego je nastao haos oko virusa koji hara svetom – tvrdi izvor za “Mirror”

Irski roker Bono Voks posvetio pesmu svima koji se bore sa koronavirusom , a posebno su ga inspirisali Italijani



Da muzika dopire do svih, i onih koji već danima nisu izašli iz svojih domova, vođa grupe “U2” Bono Voks je napisao pesmu koju je posvetio, pre svega, Italijanima koji se nalaze u strogom karantinu zbog pandemije koronavirusa.

Bono Voks je pesmu “Let Your Love Be Known” objavio na svom Instagramu i to je prva pesma koju je irski roker napisao od 2017.godine.

–Ne možeš dodirnuti, ali možeš pevati preko krovova, pevaj mi preko telefona, pevaj i obećaj mi da nećeš stati, pevaj i nikad nećeš biti sam–

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели U2 Official (@u2) дана 17. Мар 2020. у 2:28 PDT



– Svim Italijanima koji su me nadahnuli. Svim Ircima, svima koji su u teškoj situaciji, ali još pevaju. Lekarima, sestrama, borcima na prvoj liniji, vama pevamo – napisao je Bono posvetu uz novu pesmu koju je kaže napisao sat vremena pre objave.

Pesmu je izveo sam uz klavir, a video snimak je verovatno nastao u njegovom domu u Dublinu. Objavio je na Dan svetog patrika, irski nacionalni praznik, a govori o pustim ulicama, izolaciji i strahu.