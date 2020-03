Đorđe David iz bolnice: Bolje da budete u karantinu u svojim stanovima, nego u bolničkoj sobi

Pevač Đorđe David poslao snažnu poruku iz bolnice



Đorđe David zaražen je koronavirusom i trenutno se nalazi na odeljenju pulmologije u Kliničkom centru. Iako je verovao da je u pitanju upala pluća, zvanični rezultati potvrdili su najcrnje sumnje – da je pozitivan na Covid 19.



– Nažalost… potvrđeno mi je upravo da imam COVID 19! Ne kapiram… Očajan sam. Virus će da prođe, ali… Bolnica, pakao, kao da si u zatvoru ili vojsci. Ljudi… čuvajte se. Molim vas – napisao je Đorđe odmah nakon saznanja da je zaražen, a potom se uključio i u dnevnik TV Prva gde je otkrio kako se oseća.

– I to izgleda ovako… Upala pluća, stravično kašljanje, temepratura tu i tamo. Šta da vam kažem, defintiivno danak neožbiljnosti. Vrtim film kako i šta? U svakom slučaju, teško da su se meni bolesti dešavale u životu, meni je prvi put da sam u bolnici. Što znači da neko ko je jake konstitucije i predobrog zdravlja, kada nekog zakači ovakva stvar… Onda mislim da bi svi ljudi trebalo da budu svesni da to može da se desi svakome . Ako smo u početku mislili da je ovo preterivanje sa policijskim časom, vandrednim stanjem itd… Živ sam primer da je to jedino ispravno u ovom trenutku. Pozdravljam sve prijatelje koji su mi dali podršku, svoj bend, Stašu, Anu, kolege i produkciju “Zvezda Granda”… Popoviću hvala –kazao je on, dok je pričao sa maskom preko lica.

– Preživeću i ovo, ovo mi stvarno nije trebalo. Čuvajte se ljudi i ostanite kod kuće – zaključio je David u uključenju a danas i poslao poruku svima da poslušaju savet nadležnih i ostanu kod kuće.

– Bolje vam je da budete u karantinu u svojim stanovima, gde imate televizore, kućne ljubimce, familije, nego da budete u karantinu u bolničkoj sobi, gde ne može niko da vam dođe – rekao je muzičar.

Đorđe David – danima bio u samoizolaciji

Pre samo nekoliko dana Đorđe je za medije ispričao da se vratio iz Makedonije, gde je bio na putu. Kako ne bi ugrozio zdravlje svoje nevenčane supruge Ane i njihove ćerke, pevač je odlučio da bude u drugom stanu u samoizolaciji. Iako se dobro osećao, rešio je da ova odluka bude na snazi svih 28 dana.

Ćerkicu je viđao isključivo ispred zgrade u kojoj ona sada živi i to na propisanoj udaljenosti. Ali, izgleda da mu se prethodnih dana zdravstveno stanje naglo pogoršalo.

– Išao sam na sve preglede i čekam da mi jave da li je korona ili ne. Okej se osećam. Ne znam šta da kažem. Oko mene su svi po drugim sobama na nekim kiseonicima, ozbiljno kašlju, bukvalno se tresu hodnici od kašlja. Ustanovljena mi je upala pluća i čekam da vidim rezultate testa. Smešten sam na pulmologiji – rekao je nedavno Đorđe za “Blic”.