Ovo je pravi razlog: Zašto Vesna Dedić ne govori o emotivnom životu

Iako uvek rado priča o mnogim temama iz svog privatnog života, Vesna Dedić uspešno čuva svoju intimu. Ipak, za “Scenu” je otkrila da li je trenutno emotivno ispunjena.

– Celog života sam emotivno ispunjena, od sedme godine kada sam se prvi put zaljubila. S tim što sam jedna od onih žena kojoj nije dovoljno da ima samo muškarca koji će joj skidati zvezde s neba, već kad kažem da sam emotivno ispunjena, to znači da imam i posao, i dete, i prijatelje koji me čine srećnom. Naravno, i partnera koji ume da me lepo poljubi za dobro jutro ili laku noć, a može i jedno i drugo – kaže voditeljka “Balkanske ulice” i objašnjava zašto retko u javnosti priča o svom partneru.



– To što u javnosti ne pričam o tom najintimnijem delu života, to je zaista jedna moja privilegija, jer sve što doživim i osetim pričam u intervjuima, stavljam u svoje romane i pričam sa sagovornicima u emisiji. Zaista bi bilo previše i mislim da se ljude aplsolutno ne tiče jedna žena od 51 godinu da li je sa nekim u ozbiljnoj vezi ili neozbiljnoj, da li je zaljubljena ili nije. Dajte mi barem to parčence moje slobode i intime – kroz osmeh navodi Vesna.