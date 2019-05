Darko Lazić ostavio verenicu, Marina pred porođaj otišla kod roditelja?

Pevač Darko Lazić, koji za manje od mesec dana treba da postane otac drugi put, ostavio je verenicu Marinu Gagić, koja je u devetom mesecu trudnoće.

Prema saznanjima, Marina već mesec dana boravi u porodičnoj kući u Pećincima nakon što joj je Darko saopštio da ne planira da se ženi nego samo da prizna dete. Prema tvrdnjama upućenih, nesuglasice između njih nastale su nakon njegovog napuštanja bolnice i ponovnih izlazaka, tokom kojih je konzumirao alkohol, što je Gagićevu doslovce izluđivalo.

– Marina već mesec dana živi kod roditelja u Pećincima. Nakon poslednje svađe skupila je stvari i vratila se kod svojih. Ona više nije mogla da izdrži da se Darko vraća kući pijan nakon noćnih izlazaka, koji mu štete zdravlju. Sto puta mu je rekla da je njihovom detetu potreban zdrav otac, koji će da brine o njima, a ne pijanac – objašnjava izvor za jedan srpski dnevni list i nastavlja:

– Na sve to je poludela kada je ponovo seo u auto i taj dan je izbila velika svađa među njima. On joj je tokom svađe rekao da kupi stvari i ide iz kuće pošto svakako ne planira da se ženi, ali će dete da prizna – rekao je izvor.

Kako izvor blizak Laziću dalje navodi, on sve intenzivnije izlazi i sve manje vremena provodi sa Marinom, koja sve teže podnosi poslednje trudničke dane. Uprkos zahvalnosti koju je prema njoj ispoljavao zbog toga što je bila uz njega tkom najtežih dana, Darko Marini nije dao nikakvu potvrdu ljubavi. Od zajedničkog krova nad glavom nema ništa, a kako stoje stvari, ni od svadbe.

– Darko je odlučio da se vrati starom načinu života, a Marina to osuđuje. On je s njom u neformalnom odnosu, dva dana se vole, dva dana ne pričaju, a rekao joj je da nema potrebe da se venčavaju. Bolje da budu, kako on kaže, u vezi dok im je lepo i da uživaju u životu. Ona je van sebe, ali s obzirom na to da dete uskoro stiže, pokušava da održi odnos s njim i nada se da će se opametiti kada uzme bebu u naručje – zaključuje izvor za srpske medije.

Darko je potvrdio navode da ne živi sa Marinom, ali tvrdi da će u budućnosti biti pod istim krovom.

– Tačno je da Marina živi kod svojih roditelja, kod mojih dolazi preko dana, budemo tu zajedno. Planiramo kada zvršim kuću da se preselimo i da živimo zajedno – rekao je Lazić.