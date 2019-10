Da li je brak Elene i Jugoslava Karića u krizi: On otkrio o kakvom nesvakidašnjem problemu je reč

Elena i Jugoslav Karić važe za jedan od najskladnijih bračnih parova. Oni se retko eksponiraju u javnosti, a u porodičnoj idili uživaju već nekoliko godina u svojoj oazi na Kosmaju. Ipak, “Kurir Stars” donosi informaciju da su dizajnerka enterijera i naslednik imperije Karić rešili da stave tačku na brak dug 14 godina.



– Njih dvoje više nisu zajedno, ali su ostali u odličnim odnosima. Poslednjih meseci im nije išlo i odlučili su da se raziđu. I jednom i drugom je to teško palo, ali čini mi se da je Jugoslavu teže. On i dalje priča prijateljima o Eleni, pokazuje njene slike. Iako mu na to odgovaraju da može da ima koju god poželi, on još celu situaciju doživljava traumatično. Inače, i milioni su upleteni u celu priču. Imaju veliku kuću u Beogradu, kao i imanje na Kosmaju, koje ona obožava. Šuška se da će imovinu podeliti tako da Eleni pripadne kuća u prestonici, Jugoslavu imanje na Kosmaju, a da će posed u Ljutoj na Crnogorskom primorju prodati i podeliti novac. Nisam siguran da li još žive zajedno, ali Elena je uglavnom na proputovanju po svetu – kaže dobro obavešteni izvor za ovaj list a Jugoslav je na ove navode imao zanimljiv komentar



– Šta da vam kažem, neka pišu o svemu, pa i o nama. Došao je red i na nas, dugo nas nije bilo u novinama. Čekam Elenu da se vrati iz prelepog Perua, da vidimo kako ćemo i šta ćemo… Imamo ozbiljan problem, kokoške ćemo lako podeliti, njoj 25, meni 25, koze – svakome po jedna, ali imamo problem sa kravama, imamo ih pet i ne znamo kako da ih podelimo – našalio se Jugoslav za “Blic” i dokazao da o razvodu nema ni govora.