Četiri godine od Marinkove smrti: Posveta čije reči gađaju pravo u srce

Od Marinkove smrti, sjajnog glumca i velikog čoveka, prošle su pune četiri godine, a kako bi zauvek živeo u našim srcima, Madžgaljeve kolege glumci i veliki prijatelj Ognjen Amidžić snimili su prelepu numeru

Marinko Madžgalj, nakon teške bolesti koja je prerano prekinula njegov život, napustio nas je na današnji dan pre tačno četiri godine.

Iako se njegove kolege glumci, kao i brojne javne ličnosti, često podsete njegovog lika i dela, Ognjen Amidžić ovog puta napravio je nešto fenomenalno.

On je okupio nekadašnju grupu Flamingosi, sa kojom je pevao i svirao zajedno sa Marinkom i snimio pesmu pod nazivom “Život je lutrija”.

Andrija Milošević, Sloboda Mićalović, Aleksandar Srećković Kubura, Milena Vasić, Igor Damnjanović, Tamara Krcunović, Jelena Stupljanin, Marko Kon učestovali su u ekranizaciji pesme.

Za samo nekoliko sati od kako je postavljena na Jutjub kanal, “Život je lutrija” načisto je oduševila publiku.

– Ajmo braćo i sestre jedan krug za našeg druga, sve naše prijatelje. Idu dani ja im bežim, malo plačem, malo režim ali sve u svemu ipak smejem se…. – samo je deo numere, za koju je muziku i tekst radio Ognjen.

Poslušajte pesmu napravljenu u Marinkovu čast, čije reči će vas naterati da zastanete i malo se zamislite…

Marinko Madžgalj dugo je od svojih najbližih krio da ima rak pankreasa iz više razloga.

– Glavni je taj da nije želeo da ga ljudi sažaljevaju. Kada je saznao lošu vest, rekao je svima u bolnici da nipošto informaciju o operaciji ne javljaju porodici, kako im ne bi pokvario odmor. Naime, u trenutku operacije, Marinkova bivša supruga Dubravka i njihova ćerka su bili na moru. Marinko je želeo da sačeka da se one vrate u Beograd kako bi im saopštio lošu vest – rekao je svojevremeno izvor za “Kurir”, koji se sa slavnim glumcem u to vreme našao u bolnici.

Samo dvadeset dana pre nego što će napustiti ovaj svet, glumac je odlučio da uradi nešto prelepo.

Pozvao je prijatelja Dušana Kovačevića i poželeo da sa njim ode pod Ostrog, kako bi obavio svečanu ceremoniju krštenja.

– Naravno da sam pristao. Otišli smo u manastir Ostrog i obavili čin krštenja. Nisam ga pitao zašto je baš tada odlučio da se krsti, jer je to njegova lična stvar. Već dugo nas je spajalo pravo prijateljstvo, onda si me pre 20 dana učinio ponosnim pozvavši me da ti budem kršteni kum. Znam da te čuvaju anđeli i da ćeš tamo, kao i svugde pre, napraviti dobru atmosferu. Neka sada i oni malo osete kako te je dobro imati – rekao je Kovačević nakon Marinkove smrti.