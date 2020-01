Dodir, topao pogled i zagrljaj bivših supružnika: Bred i Dženifer oči u oči posle toliko godina

Bred Pit i Dženifer Aniston, bivši supružnici, susreli su se sinoć na 26. prestižnoj dodeli nagrada američkog udruženja filmskih glumaca SAG (Screen Actors Guild). Za samo nekoliko sekundi od toga momenta ceo svet načisto je poludeo.

Bred je osvojio nagradu za najbolju izvedbu u “Bilo jednom u Holivudu”. A potom je Dženifer osvojila nagradu za svoju ulogu u dramskoj seriji “The Morning Show”.

U momentu kada je Dženifer primala nagradu njen bivši suprug nije bio u dvorani, ali je sve pomno pratio u bekstejdžu.

Na društenim mrežama pojavio se snimak na kojem se lepo vidi kako Bred hipnotisamo i sa oduševljenjem posmatra svoju bivšu ljubav. To je podgrejalo sumnje da među njima emocije i dalje postoje.

We forever want to watch Brad watch Jen receive her Actor® #sagawards pic.twitter.com/4arINQhKQx

— SAG Awards® (@SAGawards) January 20, 2020