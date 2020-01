Balašević prvi put pred publikom u Srbiji nakon zdravstvenih problema

Pošteno nas je Đorđe Balašević uplašio kada je polovinom novembra bio primoran da otkaže koncert zbog zdravstvenih problema. Kako je njegova ćerka Beba rekla nekoliko dana kasnije, čovek koji je u svojim stihovima toliko puta pomenuo srce sada se našao u situaciji da se zabrine za sopstveno. Međutim, čim se malo oporavio nakon infarkta, legendarni kantautor vratio se na scenu. Ovog puta, kako se našalio na sopstveni račun, kao stent-ap komičar, jer su mu ugradili četiri stenta.

Đorđe Balašević otkazao koncert u Kragujevcu: Život nekad napravi planove bez nas i računa na naše razumevanje

“A gde ste vi? Imao sam neku situaciju, recimo, kako bi Amerikanci to rekli, i bilo je za mene malo nenadano, morao sam da smilsim one ‘last words’. Malo me iznenadilo, nisam očekivao, ja sam majstor improvizacije i gledao sam sve ljude u belom i razmišljao šta da kažem i znao sam šta da kažem. Nije gotovo dok debeli ne otpeva šta ima, rekao je Balašević na zagrebačkom koncertu koji je održao pred sam kraj godine