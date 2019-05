Andrija Milošević o očinstvu: Prema detetu ću se rastoćkati kao topla čokolada

Zbog svog upečatljivog humora Andrija Milošević je omiljen ne samo među kolegama, starijom generacijom i već i onim najmlađima. Za njih je nedavno napisao zbirku pesama, a na pitanje da li ga dečja literatura privlači zato što je spreman da se ostvari u ulozi oca, kaže:

– Apsolutno sam spreman da postanem otac i ne plašim se toga. Želim to i biće. Život vas vodi na razne strane i puteve, a onda prosto dođete do jednog momenta kada pomislite to. U stvari, istinski morate živeti život bez kalkulacija. To je poenta priče. Ne možete kalkulisati ništa, a posebno ne decu. Sve mora da ide iz ljubavi – kaže glumac i iskreno priča da unapred zna kakav će biti otac:

– Nemam pravilo za vaspitavanje dece. Znam kakav ću biti – ja ću se rastoćkati kao topla čokolada prema detetu.

Milošević kaže da je njega kao ličnost najviše izgradilo radosno i slobodno detinjstvo koje je provodio u igri sa drugarima, i na čistom vazduhu.

– Uglavnom sam kao mali živeo na planini kod babe. Gradska deca negde nemaju tu vrstu slobode – da budete kod babe i dede po tri do četiri meseca, pa steknete neke nove drugare, pa poljane po kojima trčite gore i dole. To je vrlo bitno za građenje karaktera, ali i kasnije u životu da ste spremni za borbu koju život sam po sebi ima – kaže Andrija, kojeg mnogi smatraju jednim od najduhovitijih javnih ličnosti.

On kaže da se duhovitost ne uči, već da je imate, ili ne u sebi:

– Mislim da vam humor bog jednostavno da i to ne možete da naučite, iako se mnogi ljudi trude. Humor nije stvar kalkulacije. Često surfujem po internetu pa vidim kako neki ljudi pokušavaju da smisle foru. Kod mene to ne postoji, ne smišljam nikad nikakve fore već tako živim i šta mi u tom trenutku padne na pamet na nivou asocijacija to kažem. Ako mogu da reagujem na nešto što se već dešava, onda to uradim pa to bude smešno. Tako da mislim da se humor ne stiče, humor ne možete da naučite i on nije nešto što je opipljivo. Više je nešto što emitujete, ne možete ni da ga definišete praktično.

Andrija ne krije da ima dosta kolega koji znaju dobro da ga zasmeju, ali da generalno u svim životnim situacijma pronalazi razlog za smeh.

– Mene sve zasmejava, celokupan život me zasmejava, svi me zasmejavaju. U svemu vidim neko zezanje, nešto što me inspiriše i nikad ne dozvoljavam da život činim težim nego što jeste, nego upravo suprotno. Ionako umiremo i zato ne vidim nikakvu svrhu da se sada nesto mistifikujemo. Živi život i ostavi iza sebe nešto lepo makar za one tvoje najbliže – poručuje glumac.

Milošević je nedavno izdao i zbirku pesama za decu “Kišni glistac”.

– Nisam se plašio reakcija dok sam pisao knjigu, ali sam imao tremu na prvom predstavljanju, jer kad se obraćate deci, oni nemaju strpljenja.