Ana Nikolić: Sve žene padaju na mušku priču, ali ja ubuduće samo na dela

Ana Nikolić iskreno o teškom periodu koji je ostavila iza sebe

Ana Nikolić godinama je važila za jednu od najzgodnijih pevačica na našoj javnoj sceni. U avgustu 2017. godine postala je majka devojčice Tare, i potpuno se povukla iz javnog života. U međuvremenu se razvela od repera Stefana Đurića Raste, i smogla snage da se na scenu vrati zgodnija nego ikada.

– Prošla sam veoma težak period i ostavila ga iza sebe. Ne želim da zvuči kao kliše „ono što te ne ubije to te ojača“, ali to se može potpuno primeniti na moj slučaj. Pala sam na najnižu lestvicu ili, žargonsko rečeno, na dno. Psihički, fizički, duhovno, ali je Tara digla moj inat i karakter. Ko je osim porodice bio uz mene? Moj novi menadžer koji je sada u Švajcarskoj, Mersed Hadžić i moja desna ruka Tamara – priča Ana za “Blic” i ističe da je ćerka po karakteru potpuno svoja.

– Ako me pitate u smislu karaktera, potpuno je svoja. Znači, nije ni na mene ni na tatu. Ako me pitate fizički, izgleda da u ovoj fazi najviše liči na mene, mada deca se menjaju kako rastu. Kada se rodila, ličila je na tatu, a sada je apsolutno moj mali klon – iskreno priča Ana.

Naime, nakon četiri godine pauze i odsustvovanja sa muzičke scene, Ana se vratila u velikom stilu sa pesmom “Bilo je lepo”, koja je postala veliki hit. Ana priznaje da je ceo novi album autobiografski i da oslikava njena osećanja.



– Ceo album „Klinika“ je autobiografski. Na ovom albumu se potpisujem kao tekstopisac, izvršni producent, kao scenarista. Mnogo sam radila na tom albumu, a zajedno sa mnom su bili tu Darko Dimitrov, Marina Tucaković, Anže Kacafuru, kao i drugi saradnici koji su potpisani u tom muzičkom smislu. Ne mogu da kažem da je neka od pesama više ili manje biografska, mogu samo da ih podelim u dve faze. U prvoj polovini sam birala teže tekstove i pesme, tužne, a druga polovina albuma je donekle veselija. Malo drugačije, jer sam se promenila i sama. Moje fizičko i psihičko stanje se oslikava kroz taj album na kojem sam radila godinu dana – priča Ana.

Od kako se razvela Ana svog emotivnog partnera nije predstavljala javnosti, a kako kaže, sada je potpuno fokusirana na majčinstvo i karijeru.

– Trenutno mi muškarci uopšte nisu u fokusu, prosto sam se skoncentrisala na majčinstvo i karijeru. Sve mi žene padamo na priču, mada sada sam se promenila. Malo sam zrelija, padam na dela – kaže Ana, koja posle toliko brodoloma nije izgubila veru u ljubav.

– Verujem u ljubav i nikada u životu neću izgubiti veru. U brak manje-više. Nisam sigurna da me to nešto posebno kao kategorija interesuje, ali ljubav da. Ljubav do kraja života. I dalje verujem, prosto nepopravljiv sam slučaj (smeh). Mislim da je to dobro i da ne treba gubiti veru u ljubav, jer je to ono što mene pokreće. Kada kažem ljubav, ne mislim samo na onu prema suprotnom polu i partnerima, nego na ljubav kao kategorija. Uvek verujem u ljubav–