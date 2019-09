Aleksandra Prijović: Sinu još uvek nisam pevala moje pesme

Kada deca odrastaju budno pratimo svaki njihov pokret, pa nam sve novo što usvoje i urade bude beskrajno zanimljivo. To potvrđuje i Aleksandra Prijović, koja je pre šest meseci postala majka, i tvrdi da sin Aleksandar svakoga dana uradi nešto novo što ih sve iznenadi.

-On je svakog dana sve zanimljiviji i uvek uradi nešto novo što nas potpuno iznenadi i srećni smo kada se to desi. To je sad prosto normalno, primećuje sve, vidi sve. On voli da mu se peva, voli pažnju. Više mu prija to nego da gleda nešto na televiziji – kaže Aleksandra za Pink.rs i otkriva da mu još uvek nije pevala svoje pesme.

-Nisam mu pevala još uvek moje pesme – rekla je kroz smeh Aleksandra i dodala:

-Radim na novim pesmama, novom albumu… Ne znam kada će tačno izaći, svakako pripremam nove pesme, pa ćemo videti da li ću izdati singl ili album, ne znam još tačno – zaključila je pevačica.