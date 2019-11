Aca Lukas proslavio 51. rođendan i otkrio: Do ušiju sam zaljubljen!

Aca Lukas proslavio je sinoć svoj 51. rođendan u jednom prestižnom prestoničkom restoranu.

Iako mu je rođendan bio pre nekoliko dana, tačnije 3. novembra, Aca je odlučio da sinoć napravi zabavu, na koju je pozvao sve svoje najmilije.

Lukas je za pink.rs otkrio da je na proslavu svog rođendana pozvao Svetlanu Cecu Ražnatović, ali ona je bila sprečena da se pojavi.

– Zvao sam Cecu, došla bi, ali Lidija danas slavi 15 godina braka. Nema razloga da zovem nekoga, a da ne zovem nekog sa kim se čujem svaki dan – rekao je Lukas.

Lukas je priznao i da mu niko od kolega nije čestitao rođendan, ali da ga to nije previše poremetilo, s obzirom na to da je nedelju, kada mu je bio rođendan, proveo kod kuće uz igrice.

On je naglasio čije čestitke mu jedino znače.

– Od dece, jedino sam to i dobio. Poželeli su da što duže živim, da im bude lakše – rekao je pevač kroz osmeh i otkrio da li je srećan u ljubavi.

– Zaljubljen sam do ušiju, u sebe. Nemam devojku i nekako mi je lepo ovako. Oko mene su prijatelji, lepe žene, i ja nigde ne žurim. Znam da sve zanima to da li je neka od devojaka koje su došle moja, ali moram da vas razočaram, to su mi samo prijateljice – zaključio je Lukas.

Lukas je najavio i beogradski koncert za proleće, a do tada će, kaže, sa radošću zapevati na svadbi Veljka Ražnatovića i Bogdane Rodić kao gost.