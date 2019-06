Najveće tajne za negu kože za koje verovatno niste čuli

Кada je u pitanju koža lica i tela, godinama slušamo šta je to što je najbolje za nas. Ipak, postoje i saveti koji nisu toliko poznati ali su, tvrde stručnjaci, izuzetno delotvorni.

1. Nemojte spavati glave zaronjene u jastuk

Svake godine potrošimo oko 2.500 sati na spavanje, a mnogi većinu tog vremena provode s glavo uronjenom u jastuk. Najbolji položaj za spavanje je na strani sa glavom koja je nameštena na dnu jastuka tako da donja polovina lica ne dodiruje jastuk. To će sprečiti gužvanje lica koje podstiče stvaranje bora.



2. Običnu vodu zamenite mineralnom

U Japanu i Кoreji glavni je trend lice prati gaziranom vodom. No, kada je reč o vodi za piće, možete dobiti puno više od penušave mineralne vode nego od one sa česme. Na taj način unosite zdravu dozu magnezijuma, kalcijuma i tako dolazi do uravnoteženja pH nivoa.

3. Povećajte unos banana

Jedna banana na dan može da učini čudo za kožu. Pune su kalijuma i magnezijuma, pomažu u regulaciji digestivnog sistema, a rezultat dobre probave je i zdrava i sjajnija koža. Osim što ih treba redovno jesti, isprobajte i proverenu tradicionalnu metodu: zgnječite bananu, dodajte joj malo lanenog ulja, zobene kaše i od toga napravite gustu smesu koju nanesite na kožu. Pustite da se osuši i isperite. Кoža će biti nahranjena, mekana i hidrirana.

4. Očistite kožu jodom

Možda zvuči pomalo neobično, ali jod ubija bakterije i pomaže da koža bude stvarno čista. Metoda je posebno efikasna za čišćenje lica i bubuljica, a najbolji se rezultat postiže ako se primenjuje uveče. Dovoljno je da nanesete malu količinu joda pre spavanja i pustite da se osuši pre nanošenja bilo kakvog drugog proizvoda za negu kože.

