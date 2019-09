Kako odabrati pravu nijansu ruža?

Odgovor se krije u nijansi vašeg tena i kose. Ovaj mejkap vodič pomoći će vam da detektujete koji ste tip i ne skrenete s pravog puta do idealne nijanse!

Ten vam je izrazito svetao, a kosa totalno blond do prirodno pepeljasta…

Vi ste skandinavski tip kojem najbolje pristaju pastelni tonovi, prvenstveno boja kajsije, roza, pink, nijanse jagode… Ovi tonovi podariće vedrinu licu i učiniti ten svežijim. U svečanim prilikama oslonite se na bordo nijanse, doduše samo na one svetlije – tamnije bi mogle da vas odvedu u pogrešnom smeru i preobraze u „vampiricu“, a to nipošto ne želite!

Nijansa vašeg tena je light do medium, a kosa tamnije pepeljasta ili medeno svetlosmeđa…

Posedujete li u svom neseseru ruževe u toplim, zemljanim bojama? Trebalo bi! Uz vaš, srednjeevropski tip, odlično pristaju bež, nijanse meda i karamela, kao i braonkaste crvene nijanse sa zlatnim odsjajem. Leti obavezno ubacite u neseser i pink karmin. Nećete pogrešiti ni sa hladnim ružičastim i pastelnim, nude tonovima, ali obavezno zaobiđite tamne nijanse.

Karakteriše vas izrazito svetao ten + tamnosmeđa ili crna kosa…

Vi ste tip Snežane i vaša mejkap priča treba da se bazira na crvenom ružu. Ukoliko vam je koža tamnosmeđa, birajte onaj s toplim podtonom. Ako ste crnka, posegnite za hladnijim crvenim nijansama, s plavičastim podtonom – poput šljive. Neka nude tonovi, prvenstveno oni koji naginju ka bež i smeđoj boji, budu osnova vaših dnevnih izdanja.

Možete se pohvaliti srednje do tamnim tenom i tamnom kosom…

Ove karakteristike svrstavaju vas u mediteranski tip kojem nabolje pristaju tople, zasićene nijanse bež, nugat, zatim boja cimeta, tamna sorbe-ružičasta, bordo, boja kupine i šljive. Tokom leta, i koralni tonovi su dobrodošli.

Vi ste ona „devojčica“ s pegicama, svetlog tena i bakarne ili kestenjaste kose…

Ako ste se pronašli u ovom opisu, pripadate irskom tipu i trebalo bi da se uzdate u smeđe i narandžaste tonove. Dnevne lookove bazirajte na nude bojama. Ukoliko vam je koža izuzetno svetla, birajte nijanse sa hladnim podtonom. Ako je vaš ten za nijasu tamniji, zlatan – posegnite za nude nijansama s toplim podtonom.

