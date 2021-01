Jelena Karleuša za sobom je ostavila dve izuzetno teške i naporne godine. Kako sama kaže, pretrplea je “medijski linč”, njen brak bio je tema broj jedan, a ona je birala da o svemu mudro ćuti. Ipak, 2020. godinu odlučila je da isprati tako što će o svemu konačno progovoriti. Njenu ispovest pred malim ekranima pratila je cela Srbija, ipak, ono što Jelena tada nije ispričala jeste, kako su se njene ćerke izborile sa svim pritiskom.

Ćerke Jelene Karleuše i Duška Tošića sada su u pubertetu, a u tim, nežnim godinama, bile su izložene medijskom pritisku i mnogim neprijatnim situacijama. Jelena otkriva, kako je Atinu i Niku naučila da se izbore sa svime i ostanu nasmejane i vedre devojčice.

– One su kćerke javnih ličnosti, koje godinama unazad imaju specifičan način života i pritiska javnosti, medija, tako da sam ja morala od malena da ih naučim da moraju da se prilagođavaju, da moraju da razumeju, da moraju da budu možda jače nego neke devojčice koje žive sasvim običnim i normalnim životom, bez pritiska javnosti, medija, bez tog žiga imena poznatih roditelja i tako dalje – ispričala je Jelena za “Telegraf JETSET”.

Na pitanje kako je u tome uspela, odgovorila je da su njene ćerke izuzetno mudere devojčice.

– Tako što su one dve male Device u horskopu, jako su mudre i neverovatno koliko deca sa lakoćom razumeju i prihvataju neke stvari i koliko u stvari zrelo razmišljaju sa 11, 12 godina. Neverovatno, kada ih život i situacija primora da jednostavno moraju tako. Njih dve su recimo, u 2019. godini, zbog ogromnog medijskog pritiska koji smo imali čitava moja porodica i ja, bile prinuđene da se u školi bore sa velikim pritiskom i sa mnogim negativnim stvarima.

– Nikada mi nisu rekle, ali sam ja čula od učiteljica i nastavnica. Nikada one meni nisu rekle, pokazale, niti sam ja videla na njima da im je teško, da ih je nešto pogodilo, bez obzira što su se dešavale razne stvari. Nisu to htele da pokažu da mene ne bi nervirale i prosto imaju bolju viziju svega toga i vrlo je mudra ta vizija. Super su devojčice, stvarno i zrelije su za svoje godine, nego što je to normalno. Kažem, to je verovatno zato što odrastaju u jednoj ovakvoj porodici, sa roditeljima koji su javne ličnosti ovog tipa.

Ćerke Jelene Karleuše od malih nogu naučile su da se nose sa pritiskom, ipak one ne govore kada im je teško, a njihova majka otkriva koji je njen najveći strah.

– Plašim se jednog drugog scenarija, a to je da one mnogo toga zadržavaju u sebi i da ću, možda, jednog dana kada odrastu, saznati šta je njih bolelo i pogađalo, jer one meni sada to ne pokazuju, mnogo to drže i kriju u sebi. Neminovno je da deca trpe pritisak, ma koliko se ja trudila da ih zaštitim. Kada je mama na svim naslovnim stranama, svakog dana. Imali smo situaciju da je u jednom mesecu bilo oko 150 naslovnih strana, i to najgore sadržine, tako da je nemoguće da to deca ne vide. Ali one nikada, ni jednom rečju nisu to spomenule, pokazale. Ponašale su se kao da je sve sasvim okej i bila sam ponosna na njih. To je mene fasciniralo. Nisam morala da pričam na tu temu sa njima, one su znale da to u startu treba da ignorišu.

– Žao mi je što moja deca s jedne strane prolaze kroz to, s druge strane, to će ih očeličiti za dalji život. Svoju decu ne vaspitavam da budu ni razmažene,ni zahtevne. Izuzetno lepo su vaspitane i ma koliko grubo zvučalo, moraju osetiti realnost života, kao što sam možda ja kada sam bila mala, uz Divnu prerano sazrela. Možda je Atini i Niki to isto karma – kaže iskreno Jelena.