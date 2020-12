Posle dve godine, porodica će konačno biti na okupu. Fudbaler Duško Tošić konačno se, posle dve godine života u Kini, vraća kući. Iako su njegove ćerkice Atina i Nika oduševljene, mužu se ipak najviše obradovala Jelena. Naime, Jelena Karleuša Dušku je postavila ultimatum, kako bi svu njegovu pažnju zadržala za sebe.

– Jelena se vrlo dobro seća svih Duškovih navika iako je bio dve godine u Kini i nije živeo s njom i devojčicama. Kao i svaka supruga, zna ga kako diše, pa očekuje da Duško u vili koju su renovirali i u kojoj od nedavno žive dovodi drugare i saigrače. On je baš u tom kućnom fazonu. Naravno, voli ponekad i da skita, ali mu je draže da uz meze i piće opušteno ćaska sa prijateljima – kaže izvor za “Star” i otkriva zbog čega je Jelena Karleuša Dušku postavila ultimatum:

– Jelena nema protiv toga ništa, naprotiv. Međutim, kako je korona i dalje opasna i rizik postoji, objasnila je Dušku da će u prvo vreme morati strogo da vodi računa i da je bolje da izbegava goste. On se slaže sa njom i ne zamera joj što ga je odmah obasula strogim pravilima, ali zna i on da je to Jelena. Kod nje ništa nije prepušteno slučaju – kaže izvor i dodaje:

– Duško i nema nameru u prvih nekoliko meseci da se viđa sa drugovima jer se baš uželeo porodice. Najpre će se posvetiti Jeleni i devojčicama, a za muška okupljanja ima vremena. Uostalom, ako je tačno da je prošle godine kupio stan na Vračaru, tamo može da uživa s društvom do mile volje.

Sad kad se vrati prioritet će mu biti ćerke i Jelena, a šuška se i da je zakazao sastanak sa Dejanom Stankovićem jer želi da se pridruži ekipi “Crvene zvezde”. To još nije zvanično potvrđeno, ali verujem da će Dule to objaviti na sva zvona jer je Zvezda za njega klub za koji je posebno vezan. U svakom slučaju, presrećan je što će se vratiti u domovinu iz daleke Kine i što će konačno sa JK i decom biti na okupu. Mislim da se umorio od samoće i da više neće ni prihvatati angažmane u dalekim zemljama – završio je izvor.

Porodica koja će konačno biti na okupu, neko vreme želeće svoju intimu samo za sebe, kako bi jedni drugima poklonili neophodnu pažnju, koja im je tokom protekle dve godine nedostajala.