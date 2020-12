O izgledu Ene Popov neretko se raspravlja na društvenim mrežama. I dok jedni tvrde da je za njen izgled zaslužna dobra genetika, vedra narav i prirodna lepota, drugi je karakterišu kao osobu sklonu estetskim korekcijama. Baš zbog toga lepa Novosađanka na svojim mrežama sve češće priča i piše o tome kako bi jedna žena trebalo da se ponaša prema svom umu, duhu i telu, kako bi bila podjednako lepa i spolja i iznutra.

Kada se o negativnim komentarima oglasila prvi put, Ena je započela svojevrsnu “beauty” revoluciju na svom “Instagramu”.

– Nikada nisam krila nikakve tretmane koje sam koristila i koristim i za lice i za telo. Uvek sam tu da uputim sve žene i devojke u nešto što je delotvorno, i što može biti dobro za njihovu negu i lep izgled. Ali ovo što je napisano, ne da je preterano nego potpuno neistinito! Svako ima pravo da mu se neko ne dopada ili dopada, i to mi je potpuno jasno. Mogu biti nekome najlepša na svetu, a neko se uopšte neće složiti sa tim i to je u redu, jer moja životna radost ne zavisi ni od komplimenata ni od kritika, niti smatram da je povezana sa fizičkim izgledom.

– Ali da neko od mene pravi model nečega što se meni prvoj ne dopada, da se lepi etiketa potpuno suprotna od onoga za šta se ja uvek zalažem a to je prirodnost i u ponašanju i u izgledu, e to ne može više stvarno, dosta! Već godinama ćutim na razne tekstove, ne oglašavam se puštam da prođe, i eto do čega dođe. Ako vam se već pisalo o intervencijama takve vrste imate toliko javnih ličnosti koje su promoteri tog izgleda i stvarno ne vidim razlog ni povod otkud ja tačno u ovoj priči – poručila je Ena.

Od tada Ena na “Instagramu” deli različite “beauty” savete koji joj pomažu da izgleda besprekorno, a sada je otkrila i šta stoji iza njene sjajne linije.

Naime, Ena Popov podelila je na “Instagramu” jedan svoj trening, koji je dokaz da lepota zahteva naporan rad i trud i mnoga odricanja, koja lepoj Novosađanki očigledno nisu strana.