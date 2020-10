Biljana Tipsarević izgled je nakon drugog porođaja dovela do savršenstva. Od besprekornog tena do perfektne linije, sve na njoj izgleda prelepo, a ona otkriva koje navike u njenoj rutini su za to zaslužne.

Kao i većina žena, Biljana veoma vodi računa o adekvatnoj negi kože i ima ustaljenu rutinu.

– To je vreme koje odvajam za sebe i uživam u večernjoj nezi. Upalim svoju omiljenu mirisnu sveću, pustim muziku i opustim se. Nikada ne preskačem ovaj ritual, ma koliko bila umorna i ma koliko bilo kasno – kada decu stavim na spavanje, kreće moja beauty nega. Radim piling lica, potom stavljam losion, serum, kremu za lice, onda serum i kremu oko očiju. Potom kremu na vrat i dekolte. Bar tri puta nedeljno stavljam masku na lice. Na trepavice nanosim serum za gustinu i rast. I da, to sve zahteva vreme, ali ja svoj ritual nikada ne preskačem jer volim svoju kožu i lice. Mislim da je mnogo važno da se svaka devojka, pogotovo žena, neguje jer će to potrošeno vreme i te kako dati rezultate, naročito na duge staze. Nikako ne izostavljam kosu, koja je zahtevna zbog čestog tretiranja, takođe na nju stavljam serume i preparate koji preko noći hrane vlasi.

View this post on Instagram A post shared by Biljana Tipsarevic (@biljanatipsarevic) on Oct 2, 2020 at 11:15am PDT

Biljana Tipsarević sjajan izgled održava i zdravom i uravnoteženom ishranom. U razgovoru za “Story” otkrila je i koliko obroka dnevno ima.

– Imam doručak, užinu, ručak i večeru. S tim što večeru često preskačem ili ne jedem posle 18 sati, osim ako idem u restoran s mužem, prijateljima ili na neku proslavu. Pijem puno detoks sokova i vode. S obizirom na to da skidam kilograme dobijene u trudnoći, moram izuzetno da pazim šta jedem, pa se trudim da šećer uopšte ne unosim.

View this post on Instagram A post shared by Biljana Tipsarevic (@biljanatipsarevic) on Sep 28, 2020 at 11:30pm PDT

– Više pazim zbog zdravlja nego zbog linije. Po prirodi sam „rasna“ i volim svoje obline, sreća je što su sada u modi (smeh). Mnogo volim da jedem, uživam u tome i zaista sam veliki hedonista. Ali sve više postajem svesna značaja hrane koju unosimo i toga da ona ima najveći uticaj na naše zdravlje. – dodala je Biljana.