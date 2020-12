Sanja Marinković razvod je konačno prokomentarisala gostujući u emisiji svog dugogodišnjeg prijatelja i kolege Milana Kalinića. Kako kaže, ona i njen suprug, Aleksandar Uhrin rastali su se zvanično pre nekoliko meseci, međutim, kada je ljubav u pitanju, njihovi stavovi i pogledi razišli su se još pre nekoliko godina.

Sanja Marinković razvod i njegove detalje čuvala je za sebe, a u emisiji “Preživeli” otkrila je da se sve odužilo i da joj je cilj i bio da se sve završi bez mnogo buke, kako njen sin Strahinja ne bi patio zbog odluke svojih roditelja.

– Sigurno da Aleksandru nije bilo lako da kod kuće ima poznatu ženu, jer on ne voli da živi pod lupom medija, ali to nije bio razlog našeg rastanka. Tačka spoticanja je bila ta što su se emocije ugasile, a i putevi i uverenja o životu u dvoje su počela da budu drugačija. Verujem da je njemu smetao taj moj život koji je javni i da mu nije bilo prijatno da čuje komentare na moj račun, ali on poštuje i ceni to što ja radim i danas kaže da sam najbolja majka na svetu, kao što i ja mislim da je on divan otac – započela je Sanja svoju ispovest.

– Mi smo se zvanično rastali pre nekoliko meseci, ali smo se emotivno razišli pre jedno dve ili tri godine, u smislu da smo mi shvatili da će biti kraj. Nismo želeli da se rastanemo dok sve ne posložimo da Strahinja bude srećan. Išli smo zajedno kod psihologa i odlučila sam da će me neko stručan voditi kroz taj proces. Bilo je tu stresnih trenutaka između Alkesandra i mene, ništa nije bilo glatko i lako, pogotovo jer sam ja od onih žena koja voli ljubav, a ne vezu i verovala sam da će to biti za ceo život. Međutim poenta takvog rastanka bila je da se to posloži da bude što bezbolnije za Strahinju, iako za nas dvoje nije bilo – ističe ona.

– Mi smo to vrlo mudro odradili i Strahinja nije primećivao da nešto nije u redu. Sada vidim da je skroz normalno prihvatio taj razvod, ali naravno ne mogu da budem sigurna da će u budućnosti imati neke posledice. Upravo zato smo Aleksandar i ja zajedno prolazili sve kod psihologa i meni je mnogo značila ta pomoć. Pitala sam za svaki segment i šta ako Strahinja ovo kaže ili me pita ovo. Međutim, olakšavajuća okolnost je bila što ima dosta drugara kojima su takođe roditelji razvedeni, te mu nije bilo toliko čudno kad smo mu i mi predočili situaciju. Mi smo sve postepeno posložili i čekali trenutak kad smo svi psihički stabilno da tu zajednicu okončamo. Jednom prilikom sam rekla sinu “vidiš tvoj drugar je malo kod tate, malo kod mame, to ti je razvod”. A on je rekao “a to je razvod, okej onda, super”. Tako sam uvidela da je u redu sa našom odlukom i da smo dobro uradili – kaže brižna majka, koja je sinove emocije postavila ispred svojih.

Ipak Sanja ne krije da je Aleksandar bio njena velika ljubav.

– Venčala sam se i birala isključivo iz ljubavi. Meni nije bilo bitno da se venčam i stavim burmu, već da budemo zajedno i da se provodimo. Dala bih sve na svetu da mi je neko rekao to će trajali ceo život i da mi je dao da potpišem garantni list, odmah bih to uradila. Ali nažalost nije funkcionisalo. Verujem da u životu postoji mnogo više velikih ljubavi, nego brakova, i uvek ću da kažem da je Aleksandar bio moja velika ljubav – rekla je ona i otkrila da joj je skidanje burme zapravo bio najemotivniji i najteži momenat.

– Toliko sam volela taj prsten, nikad ga nisam skidala, to mi je bio prvi nakit koji sam nosila i rekla sam da ću definitivno da se rastanem kad ga skinem. Sto puta sam ga skidala i vraćala, čak mi je terapeut rekao da se postoji takav sindrom. Možda je to bio za mene najemotivniji momenat, jer je to bio simbol moje ljubavi.