Sanja Marinković – Otac nažalost više nije deo mog života

Voditeljka Sanja Marinković nedavno se suočila sa velikim gubitkom, posle kog njen život nikada više neće biti isti. Sanjin otac preminuo je posle posle samo osam nedelja borbe sa opakom bolešću. Voditeljka nije želela da opeterećuje svoju okolinu, niti je želela da je neko sažaljeva, pa mnogi nisu ni znali da je ostala bez svoje najveće životne podrške. U prvom intervjuu nakon očeve smrti, Sanja je istakla da njen život više neće biti isti.

– Kada mi se dogodio ovaj događaj, porodični i kada mi je iznenada preminuo otac posle samo osam nedelja teške borbe sa strašnom bolešću, to je bio veliki šok. On se razboleo krajem avgusta i nažalost više nije deo mog života, posle dva meseca. Ovo je prvi intervju koji dajem – rekla je Sanja za emisiju “Premijera”.

Iako se suočila sa ogromnim bolom i šokom, Sanja je priznala da je sve vreme bila veoma prisebna i slušala svoje srce.

– Svi su me pitali da li koristim neke tablete za smirenje i na koji način sam uspela da smirim svoj duh. Ni u tim trenucima nisam popila nijedan lek za smirenje. Verovatno zato što mi je fizička aktivnost pomagala u tome. Kada god ostanem sama, ja to vreme uzimama samo za sebe. Srećom živim blizu Televizije “Pink” gde ima dosta parkova, pa mogu da budem na čistom vazduhu. Čak i u tim trenucima, to je dragoceno – priča voditeljka, koja je progovorila i o braku njene majke i oca.

– Moji mama i tata su bili u braku 50 godina. Znači, pola veka. Nažalost, moja mama je ostala sama posle pola veka, što je jedna ozbiljna tuga i bol. Ali dobro, tu smo moj brat i ja i unuci koji joj život čine lepšim. Kada tako neka osoba ode posle pola veka, ode i pola tebe. Kad se takve stvari dese, nisi više pametan – zaključila je Sanja svesna da će životi njenih najmilijih postati drugačiji.