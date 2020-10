Posle potpunog zamiranja poslovnog života sa kojim se Milan Kalinić suočio tokom proleća, leto mu je donelo hiperaktivnost, koja još traje. Svakog ponedeljka gledaoci televizije „K1“ mogu da prate emisiju “Preživeli”, ni jedan radni dan ne prolazi bez njegovih i Anđelkinih šezdeset minuta u “Drž’ ga, Božo”, a od utorka do petka na „Prvoj“ televiziji prikazuje se serija “Tate”. No, ni to nije kraj Milanovih aktivnosti. Nedeljom je najčešće na golu “Beograda” sa Karaburme, fudbalskog kluba koji se takmiči u „Beogradskoj ligi“. Međutim, razgovor sa popularnim glumcem i voditeljem nemoguće je početi drugim pitanjem osim ‒ zašto ste godinama odbijali da dajete intervjue?

‒ Pre pet godina imao sam saobraćajnu nesreću za koju sam ja bio kriv. Nemam ništa protiv što se o tome pisalo jer javna sam ličnost. To jeste bila vest, pogotovo zbog moje krivice, ali u napisima koji su se pojavili tih dana tačno je bilo samo to da sam imao saobraćajnu nesreću. Sve ostalo su bile laži, brutalne. Jedne novine su prednjačile, većina je pratila, a ostale su ćutale. Kasnije, kada bi me neko zvao za intervju i rekao „uvek smo lepo sarađivali“, odgovarao sam – kao što ste solidarni sa kolegama kada ih neko verbalno ili fizički napadne, tako ste mogli da reagujete na ono što je objavljivano.

Što niste rekli: „Ovo nema smisla, to nisu pisale naše kolege već ljudi koji izmišljaju”? Nigde se nije pojavio ni tekstić u kome bi stajalo: „Ovo što Milan Kalinić doživljava nije novinarstvo“. Zbog svega što sam tada proživljavao ni danas ne bih davao intervjue, ali prešao sam na televiziju „K1“, koja je mlada i treba joj promocija, a ja imam dve velike, čini mi se dobre emisije.

Da se ta nesreća i sve što je usledilo desilo nekom drugom, da li biste ga „kvalifikovali“ za emisiju „Preživeli“?

‒ Da, možda ću sam sebi biti gost. (smeh) Koliko je koncept emisije jednostavan, toliko je sjajan. Od „Letećeg starta“ nisam doživeo da za ono što radim ne čujem nijedan negativan komentar, a pričamo posle četvrte epizode. Moj prijatelj Bojan Stojčetović, glumac prištinskog pozorišta i reditelj, smislio je koncept, ali na moju inicijativu. Kada sam shvatio da na „Pinku“ nemam šta da tražim, raskinuo sam ugovor. Tri meseca karantina proveo sam bez ikakvih prihoda. Srećom, moja žena zaposlila se pre korone, a kao i svi trošili smo ušteđevinu. Znao sam da je pitanje kada će predstave ponovo moći da se igraju, u tom trenutku nisam imao ulogu u “Tatama”… Situacija je bila vrlo depresivna.

Tada su svi bili depresivni.

‒ Nije bio problem samo u tom periodu, već što ničega nije bilo na vidiku. Sandra, koja mi je celog života podrška, koja ume da me sačuva od raznih ljudi i pojedinih mojih odluka, da mi da pravi savet, jednog karantinskog dana mi je rekla: „Milane, ovo će proći, a kad se to desi, glavno pitanje biće ko je zauzeo bolju startnu poziciju. Uzmi stvar u svoje ruke, napravi emisiju, vidiš šta sve ljudi snimaju i prodaju.“ Baš u to vreme Bojan nam je došao u posetu, pa smo s njim nastavili priču.

Rastali smo se uz njegovo obećanje da će do sutra smisliti emisiju i – tako je bilo, a inspirisala ga je korona. Iako nismo poznavali mnogo ljudi koji su se razboleli, svakodnevno smo slušali teške priče. Rekao mi je: “Zamisli koliko je drugih, podjednako potresnih priča, pomisli šta su ljudi sve preživeli…” Smislio je i naziv, a upravo ta jedna reč objašnjava celu emisiju.

Do sada smo videli Anju Mandić, koja nikada nije tako otvoreno govorila o Mandinoj smrti, Maju Žeželj, Aca Pejovića i Natašu Kovačević. Koga ste najteže uverili da pristane na gostovanje?

‒ U 14 snimljenih emisija, koje čine prvu sezonu, pojavljuju se ili moji prijatelji i poznanici ili ljudi za koje sam znao da me poštuju, pa niko nije mogao da mi kaže “ne”. Pejović nikada ranije nije govorio o danima kada je njegova supruga doživela moždani udar, a Anja je posle te emisije u očima javnosti definitivno prestala da bude „Mandina žena“ i postala Anja Mandić. Zaista mi je drago zbog toga.

Pre šest godina ste rekli: “Verujem u sudbinu i znam da, koliko god se trudiš, na kraju sve ispadne onako kako je predodređeno.” Da li sada, uz “Preživele”, još više verujete da je sve negde zapisano?

‒ Sama ta emisija je deo sudbine. Ostao sam bez posla, što me je pokrenulo, jer da je sve bilo u redu, verovatno ne bih došao u situaciju da otkrijem kako umem da radim i nešto potpuno drugačije od onoga na šta sam navikao. Nikada nisam jurio za poslom, već je on birao mene. Pretpostavljam da me neko ili nešto odgore čuva. Možda sam to zaslužio u nekom prethodnom životu, a možda i u ovom. Zaista mislim da ne možemo da pobegnemo od zapisanih stvari.

Kada smo pričali šta sve radite, nismo stigli da se zadržimo na saradnji sa Anđelkom Prpić. Ko je za nju zaslužan?

‒ Emisiju su od početka do kraja osmislili ljudi sa „K1“ televizije. Nas dvoje smo i ranije želeli da sarađujemo, ali verovatno nije bio pravi trenutak. Zato sam se oduševio kad su mi rekli da žele da Anđelka i ja radimo “Drž’ ga, Božo”.